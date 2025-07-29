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«Могут создавать дискомфорт»: какие очки должны быть у водителей для безопасной дороги

Опубликовано: 29 июля 2025 08:32
очки
«Могут создавать дискомфорт»: какие очки должны быть у водителей для безопасной дороги
globallookpress/Andrey Arkusha

Какие очки надежно защитят от солнца?

Солнцезащитные очки — необходимый аксессуар не только на пляже, но и в городе.

Однако как выбрать очки, которые действительно защитят глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответили в пресс-службе Роскачества.

«Солнцезащитные очки необходимы не только на пляже, но и в городе — ультрафиолетовое излучение действует одинаково везде», — отмечают эксперты.

Степень защиты и регион

Степень защиты должна соответствовать уровню солнечной активности в регионе.

«В более солнечных регионах потребуются более затемненные линзы с высоким UV-фильтром, чем, населенных пунктах с пасмурным климатом», — поясняют в Роскачестве.

Очки для водителя

Для водителей особенно важны очки с антибликовым покрытием.

«Через автомобильное стекло UV-лучи не проникают, но блики от солнца или фар могут создавать дискомфорт. В этом случае помогут модели с поляризационными фильтрами, которые улучшают видимость», — советуют эксперты.

Детские очки

Детям солнцезащитные очки нужны не меньше, чем взрослым.

«У ребенка зрачок шире, поэтому в глаза попадает больше ультрафиолета. Хотя сразу повреждений не видно, UV-излучение накапливается в тканях глаза… Детские очки следует выбирать так же тщательно, как и взрослые — дешевые аксессуары часто не обеспечивают реальной защиты», — подчеркивают в Роскачестве.

Форма имеет значение

Форма очков также играет важную роль.

«Обтекаемые модели лучше защищают от боковых лучей, отражающихся от стен или асфальта. Именно поэтому в горах носят очки с плотной посадкой — они блокируют как прямой, так и отраженный свет», — заключают эксперты.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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