«Могут создавать дискомфорт»: какие очки должны быть у водителей для безопасной дороги

Солнцезащитные очки — необходимый аксессуар не только на пляже, но и в городе.

Однако как выбрать очки, которые действительно защитят глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответили в пресс-службе Роскачества.

«Солнцезащитные очки необходимы не только на пляже, но и в городе — ультрафиолетовое излучение действует одинаково везде», — отмечают эксперты.

Степень защиты и регион

Степень защиты должна соответствовать уровню солнечной активности в регионе.

«В более солнечных регионах потребуются более затемненные линзы с высоким UV-фильтром, чем, населенных пунктах с пасмурным климатом», — поясняют в Роскачестве.

Очки для водителя

Для водителей особенно важны очки с антибликовым покрытием.

«Через автомобильное стекло UV-лучи не проникают, но блики от солнца или фар могут создавать дискомфорт. В этом случае помогут модели с поляризационными фильтрами, которые улучшают видимость», — советуют эксперты.

Детские очки

Детям солнцезащитные очки нужны не меньше, чем взрослым.

«У ребенка зрачок шире, поэтому в глаза попадает больше ультрафиолета. Хотя сразу повреждений не видно, UV-излучение накапливается в тканях глаза… Детские очки следует выбирать так же тщательно, как и взрослые — дешевые аксессуары часто не обеспечивают реальной защиты», — подчеркивают в Роскачестве.

Форма имеет значение

Форма очков также играет важную роль.