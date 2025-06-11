Лишай в примерочной: куда жаловаться, если «подцепил» болезнь, примеряя одежду из интернет-магазина

Реально ли подцепить заразу, примеряя вещи, и как этого избежать?

В последнее время в сети активно обсуждается история девушки, которая, по ее словам, подхватила лишай, примеряя вещи на Wildberries. Эта история вызвала волну беспокойства среди покупателей онлайн-магазинов.

Возникает закономерный вопрос: кому предъявлять претензии в таких случаях и каковы риски примерки одежды? Как избежать проблем? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина. Эксперт рассказала о том, какие права имеют потребители в подобных ситуациях.

Куда жаловаться: Роспотребнадзор и Санэпидемнадзор — союзники

В случае возникновения подобной ситуации, у потребителя есть несколько путей решения проблемы.

«С жалобой можно обратиться в Роспотребнадзор. Это можно сделать дистанционно на сайте Роспотребнадзора. Есть форма обращения граждан. Также можно обратиться параллельно с тем в Санэпидемнадзор, потому что они берут пробы — и могут в этом случае тоже взять соответствующие пробы и понять, что нарушаются санитарные нормы, правила при торговле товарами. Грозит это и в том числе при остановлении деятельности организации, если такой факт будет обнаружен», — отметила эксперт.

Елена Сенина подчеркивает, что если будет установлена причинно-следственная связь между заболеванием и некачественной услугой (в данном случае, возможно, ненадлежащей санитарной обработкой одежды), гражданин имеет право на компенсацию.

«Компенсация, если устанавливается причинно-следственная связь между возникшим заболеванием и вот этим приобретением, этой покупкой, — то есть некачественной услугой, по сути, то эта компенсация составит и стоимость лечения, и моральный вред должен быть компенсирован. И если причинен вред жизнездоровью граждан, конечно, в гражданском порядке данный вопрос должен быть отрегулирован», — сказала Сенина.

То есть, помимо возмещения стоимости лечения, покупатель может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Wildberries отрицает обвинения: забота о безопасности превыше всего?

Однако, Wildberries категорически опровергает информацию о возможности заражения лишаем при примерке их товаров.

Представители компании утверждают, что все товары имеют индивидуальную упаковку и переупаковываются после каждой примерки.

Они отмечают, что в отличие от традиционных магазинов, где вещи сразу возвращаются на вешалку, на маркетплейсах между примерками проходит несколько дней.

«Микроорганизмы не выживают на ткани в таких условиях. Вынуждены с сожалением констатировать, что девушка вводит в заблуждение клиентов нашего сервиса и своих родных», — заявили представители Wildberries.

Получается, что компания отрицает свою вину и считает обвинения беспочвенными. Кто же прав в этой ситуации?

Риски примерки одежды: правда или вымысел?

Действительно ли так легко подцепить кожное заболевание при примерке одежды? С одной стороны, вероятность заражения существует — особенно если речь идет о вещах, которые примеряли много людей.

С другой стороны, современные технологии обработки и дезинфекции тканей позволяют свести этот риск к минимуму.

В случае с Wildberries, компания утверждает, что предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности покупателей.

Но как проверить, действительно ли это так? И что делать, если у вас возникли сомнения?

Как избежать проблем: советы покупателям

Чтобы минимизировать риски при онлайн-шопинге, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Тщательно осматривать вещи перед примеркой. Обратить внимание на наличие загрязнений, пятен или других признаков небрежного обращения.

Приобретать вещи у проверенных продавцов с хорошей репутацией. Отзывы других покупателей — важный источник информации.

Обращать внимание на состав ткани. Некоторые материалы легче поддаются дезинфекции.

По возможности, стирать новые вещи перед первым использованием. Это поможет удалить остатки производственных веществ и уничтожить потенциальные микроорганизмы.

Не стесняться требовать у продавца информацию о санитарной обработке товара. Если у вас есть сомнения, лучше отказаться от покупки.

Не надо бояться защищать свои права

Ситуация с предполагаемым заражением лишаем на Wildberries — напоминание о том, что даже в сфере онлайн-торговли необходимо быть бдительными и защищать свои права потребителя.