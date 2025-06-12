Городовой / Общество / Цифровой шантаж: как владельцев электронной почты заставляют платить за переписку
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Цифровой шантаж: как владельцев электронной почты заставляют платить за переписку

Опубликовано: 12 июня 2025 16:32
платная электронная почта
Цифровой шантаж: как владельцев электронной почты заставляют платить за переписку
globallookpress/Belkin Aleksey

Бесплатные сервисы умирают — куда переезжать?

В последнее время пользователи Mail.ru столкнулись с неприятной новостью: сервис начал блокировать аккаунты, превысившие лимит писем, и требовать оплату за дальнейшее использование. Нормально ли это? И что делать пользователям, попавшим в такую ситуацию?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Монетизация или «прикручивание гаек»: что происходит с бесплатными сервисами?

«Это нормальная практика всего мира. Сначала заманиваем бесплатно-бесплатно, а потом начинаем прикручивать гайки. Gmail так делал, понимаете, теперь Mail так делает. Ничего нового, ничего неожиданного в этом нет», — считает Александр Власов.

Эксперт отмечает, что Mail.ru начал подобную практику не сейчас, а как минимум полгода, а то и год назад, но сейчас ситуация стала массовой.

Куда бежать от «бесплатной» почты: Яндекс — не панацея?

Возникает логичный вопрос: куда переходить пользователям, столкнувшимся с ограничениями?

«На Яндекс? Ну, хорошо переходить на Яндекс. Он бесплатно-бесплатно, но потом пойдет к тому же пути», — рассуждает Власов.

Эксперт напоминает, что еще в 2000-х годах сторонники «экономики 2.0» говорили о необходимости сначала завоевать аудиторию, даже терпя убытки, а затем начинать монетизацию. Mail.ru спустя 30 лет, по сути, реализует эту стратегию.

Чистить или платить: что делать пользователю прямо сейчас?

«Ничего неожиданного нет. Ничего противозаконного нет. Потому что это коммерческая компания», — подчеркивает Александр Власов.

Что же делать пользователям, попавшим в ловушку? Для начала стоит почистить почту.

«Куда переходить? Да никуда не переходить. Чистите почту и все. Не превышайте объем хранения», — рекомендует эксперт.

Если чистка не помогает, можно завести новый аккаунт. Но стоит запомнить, что все важное лучше хранить на внешних носителях.

«Ну не храните вы в почте то, что вы можете хранить даже не на компьютере, а на выносном диске, если это вам так важно. Ну, что-то вам там прислали такое? Ну, скачайте туда и удалите письмо. Не надо это хранить», — советует Власов.

В заключение эксперт отмечает, что сам столкнулся с подобной проблемой в Gmail и решил просто почистить почту, избавившись от ненужных писем. Таким образом, выход есть — нужно лишь навести порядок в своем электронном ящике.

Новости по теме
Забудьте про нож: как правильно использовать лайфхак с кипятком для чистки рыбы Забудьте про нож: как правильно использовать лайфхак с кипятком для чистки рыбы 2 июня 2025 23:01
Городская уборка XXL: в Петербурге началась весенняя генеральная чистка Городская уборка XXL: в Петербурге началась весенняя генеральная чистка 1 апреля 2025 10:03
Поменяли телефон – ждите блокировки аккаунты на «Госуслугах»: за что еще будут перекрывать доступ Поменяли телефон – ждите блокировки аккаунты на «Госуслугах»: за что еще будут перекрывать доступ 14 марта 2025 19:16
«Ждите!»: аккаунт Жириновского «ожил» и сделал новое предсказание «Ждите!»: аккаунт Жириновского «ожил» и сделал новое предсказание 13 марта 2025 22:01
Энергетические вампиры на карандаше у депутатов: экстрасенсам пора готовиться к чистке рынка Энергетические вампиры на карандаше у депутатов: экстрасенсам пора готовиться к чистке рынка 12 марта 2025 14:44
Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще