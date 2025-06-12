Цифровой шантаж: как владельцев электронной почты заставляют платить за переписку

В последнее время пользователи Mail.ru столкнулись с неприятной новостью: сервис начал блокировать аккаунты, превысившие лимит писем, и требовать оплату за дальнейшее использование. Нормально ли это? И что делать пользователям, попавшим в такую ситуацию?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Монетизация или «прикручивание гаек»: что происходит с бесплатными сервисами?

«Это нормальная практика всего мира. Сначала заманиваем бесплатно-бесплатно, а потом начинаем прикручивать гайки. Gmail так делал, понимаете, теперь Mail так делает. Ничего нового, ничего неожиданного в этом нет», — считает Александр Власов.

Эксперт отмечает, что Mail.ru начал подобную практику не сейчас, а как минимум полгода, а то и год назад, но сейчас ситуация стала массовой.

Куда бежать от «бесплатной» почты: Яндекс — не панацея?

Возникает логичный вопрос: куда переходить пользователям, столкнувшимся с ограничениями?

«На Яндекс? Ну, хорошо переходить на Яндекс. Он бесплатно-бесплатно, но потом пойдет к тому же пути», — рассуждает Власов.

Эксперт напоминает, что еще в 2000-х годах сторонники «экономики 2.0» говорили о необходимости сначала завоевать аудиторию, даже терпя убытки, а затем начинать монетизацию. Mail.ru спустя 30 лет, по сути, реализует эту стратегию.

Чистить или платить: что делать пользователю прямо сейчас?

«Ничего неожиданного нет. Ничего противозаконного нет. Потому что это коммерческая компания», — подчеркивает Александр Власов.

Что же делать пользователям, попавшим в ловушку? Для начала стоит почистить почту.

«Куда переходить? Да никуда не переходить. Чистите почту и все. Не превышайте объем хранения», — рекомендует эксперт.

Если чистка не помогает, можно завести новый аккаунт. Но стоит запомнить, что все важное лучше хранить на внешних носителях.

«Ну не храните вы в почте то, что вы можете хранить даже не на компьютере, а на выносном диске, если это вам так важно. Ну, что-то вам там прислали такое? Ну, скачайте туда и удалите письмо. Не надо это хранить», — советует Власов.

В заключение эксперт отмечает, что сам столкнулся с подобной проблемой в Gmail и решил просто почистить почту, избавившись от ненужных писем. Таким образом, выход есть — нужно лишь навести порядок в своем электронном ящике.