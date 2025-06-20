Массовое отключение интернета в России: почему 35 регионов остались без связи

Петербуржцы ощутили сбои в Сети еще до начала ПМЭФ.

Сразу в 35 регионах России массово отключили мобильный интернет. Часть страны осталась без привычного доступа к Сети, и это, конечно, вызвало немало вопросов и неудобств.

В Петербурге сбои начались перед началом международного форума, и власти объяснили, что случилось со связью.

Зачем вообще отключать интернет?

Главная причина — безопасность. Власти объясняют, что такие меры нужны, чтобы защитить важные объекты и крупные мероприятия от возможных угроз, особенно связанных с беспилотниками.

Современные дроны могут использовать сигналы мобильных сетей для навигации, а если связь отключить, им становится сложнее ориентироваться.

Например, в Санкт-Петербурге перебои с интернетом связали с подготовкой и проведением Петербургского международного экономического форума, который проходит сейчас, передает РБК.

Где и как это ощущается?

Проблемы с интернетом были в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской областях и многих других регионах.

В некоторых местах проблемы с интернетом были почти неделю. Люди жаловались, что скорость падала до смешных 10–20 Кбит/с, 4G вообще не ловил, а привычные приложения переставали работать.

Из-за этого, например, в Тюмени не всегда можно было оплатить покупки картой, поэтому люди снимали наличные.

Почему не предупреждают заранее?

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, что предупредить людей нельзя, потому что меры вводятся быстро и по соображениям безопасности.

Что говорят операторы?

Операторы связи не могут раскрывать детали — они просто выполняют указания органов безопасности.

В Санкт-Петербурге, например, оператор Yota даже предложил абонентам компенсацию в 50 рублей за неудобства, а Tele2 советовал использовать Wi-Fi.