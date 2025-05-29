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Такие салаты на пользу фигуре не пойдут: как не перепутать вкусное с полезным и не набрать лишние калории

Опубликовано: 29 мая 2025 21:02
Майонез
Такие салаты на пользу фигуре не пойдут: как не перепутать вкусное с полезным и не набрать лишние калории
Городовой ру

Майонез нужно выбирать правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Наступает лето, а это значит свежие овощи и много зелени. Многие из нас любят салаты и заправляют их майонезом — это вкусно, знакомо и быстро.

Но возникает вопрос: а действительно ли такие салаты полезны и низкокалорийны? Роспотребнадзор напоминает, что большое количество зелени в салате не гарантирует, что блюдо будет диетическим. На самом деле, в некоторых салатах калорий может быть до 400 ккал на 100 грамм — и все из-за жирных заправок. Как же выбрать правильный майонез и не набрать вес от блюд с ним?

Почему майонез — это калорийно?

В двух столовых ложках жирной сметаны содержится около 200 ккал, а в одной столовой ложке майонеза 67% жирности — примерно 106 ккал. Для сравнения, это почти треть калорий обычного ужина. Если добавить магазинный майонез, то калорийность салата быстро возрастает, и назвать его диетическим уже сложно.

Как выбрать качественный майонез?

При покупке майонеза обратите внимание на его внешний вид. В качественном продукте не должно быть много пузырьков воздуха и комков. Пузырьки и желеобразная консистенция — признак порчи, а когда выделяется масло — это говорит о неправильном хранении или размножении микроорганизмов.

Майонез без консервантов хранится не дольше 30–45 дней при температуре до 10 °C и до 120 дней при температуре 10–18 °C. После открытия упаковки его нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 5–7 дней.

«Легкие» майонезы — это правда полезно?

В магазинах часто встречаются «легкие» заправки с пониженным содержанием жира. Но увы, чтобы сохранить вкус, производители добавляют много соли и сахара, что снижает пользу таких продуктов.

Кроме того, в промышленном майонезе натуральные ингредиенты часто заменяют дешевыми аналогами: яйца — яичным порошком, масло — дешевыми жирами, которые могут содержать трансжиры. Это плохо влияет на здоровье, повышает уровень холестерина и замедляет обмен веществ, передает Гастрономъ.

Домашний майонез — простой и полезный рецепт

Чтобы избежать всех этих проблем, можно приготовить майонез дома. Это несложно и позволяет контролировать состав.

Классический домашний майонез готовят из яичных желтков, растительного масла, горчицы, уксуса, соли и специй. Калорийность домашнего майонеза примерно 600–680 ккал на 100 г — сопоставима с магазинным, но при этом он натуральный и без вредных добавок.

Как снизить калорийность салатов с майонезом?

  1. Используйте домашний майонез вместо покупного — так вы контролируете качество и состав.
  2. Добавляйте майонез в салаты в умеренных количествах — 1-2 столовые ложки на порцию.
  3. Можно разбавлять майонез йогуртом, лимонным соком.
  4. Обратите внимание на ингредиенты салата: избегайте жирных колбас, жареного мяса и большого количества сыра.
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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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