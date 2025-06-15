Медвежатина в тушенке: стоит ли петербуржцам бояться или можно есть

На маркетплейсах баночку можно купить до тысячи, но многие опасаются.

На маркетплейсах всё чаще можно встретить тушёнку из лося, оленя или даже медведя. Продукт вызывает у покупателей стойкий интерес — и не меньшее недоверие. Не опасно ли это мясо, ведь обычно многую дичь запрещают есть из-за паразитов.

А не подсовывают ли под видом «дикого зверя» обычную говядину?

На эти вопросы «Городовому» ответила Анна Гончарова, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог:

Любая добыча охотников, если она прошла правильную термическую обработку — безопасна. Тушёнка готовится при высокой температуре и давлении, и в процессе погибают любые паразиты, вирусы и бактерии, объясняет специалист.

Но важно учитывать одно условие: банки должны быть герметичными, не вздутыми, без повреждений. Подойдут как стеклянные, так и жестяные, но обязательно — фабрично упакованные.

Второй популярный вопрос — о вкусе. Почему тушёнка из медвежатины так напоминает говядину?

«Мясо дикого животного — нежирное, с легкой горчинкой. После тушения оно действительно может напоминать по вкусу говядину. Но это всё-таки вопрос индивидуального восприятия», — добавляет Гончарова.

А что насчёт подделок? Тут всё зависит от честности производителя. Если есть сертификаты качества и прозрачная маркировка, поводов для тревоги меньше. Хотя, как говорит врач, в жизни случается всякое — и бдительность лишней не будет.

Вывод: покупать или нет — выбор за вами. Главное, чтобы банка была целой, а мясо — визуально нормальным. А вкус дичи — это, как минимум, повод для разговора за ужином.