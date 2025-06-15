Медвежатина в тушенке: стоит ли петербуржцам бояться или можно есть

На маркетплейсах всё чаще можно встретить тушёнку из лося, оленя или даже медведя. Продукт вызывает у покупателей стойкий интерес — и не меньшее недоверие. Не опасно ли это мясо, ведь обычно многую дичь запрещают есть из-за паразитов.
А не подсовывают ли под видом «дикого зверя» обычную говядину?
На эти вопросы «Городовому» ответила Анна Гончарова, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог:
Любая добыча охотников, если она прошла правильную термическую обработку — безопасна. Тушёнка готовится при высокой температуре и давлении, и в процессе погибают любые паразиты, вирусы и бактерии, объясняет специалист.
Но важно учитывать одно условие: банки должны быть герметичными, не вздутыми, без повреждений. Подойдут как стеклянные, так и жестяные, но обязательно — фабрично упакованные.
Второй популярный вопрос — о вкусе. Почему тушёнка из медвежатины так напоминает говядину?
«Мясо дикого животного — нежирное, с легкой горчинкой. После тушения оно действительно может напоминать по вкусу говядину. Но это всё-таки вопрос индивидуального восприятия», — добавляет Гончарова.
А что насчёт подделок? Тут всё зависит от честности производителя. Если есть сертификаты качества и прозрачная маркировка, поводов для тревоги меньше. Хотя, как говорит врач, в жизни случается всякое — и бдительность лишней не будет.
Вывод: покупать или нет — выбор за вами. Главное, чтобы банка была целой, а мясо — визуально нормальным. А вкус дичи — это, как минимум, повод для разговора за ужином.