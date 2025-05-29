Группы расформированы, мест нет: какие трудности могут возникнуть при попытке продлить посещение детсада и как подготовиться к разговору с заведующей

Как правильно написать заявление в детский сад, чтобы увеличить шансы на положительное решение?

Выпускной в детском саду отгремел, но что делать родителям, если до 1 сентября еще далеко?

Можно ли продлить договор с детским садом, и оставить ребенка в привычной обстановке еще на несколько месяцев? Или придется искать другие варианты, чтобы организовать его летний досуг?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила юрист, член Союза Юристов Блогеров при АЮР Елена Ермохина, отметив, что для выяснения этого вопроса родителям следует обратиться непосредственно к заведующему детским садом.

Закон суров, но это закон

«Окончательное решение зависит от возможностей конкретного учреждения и принимается в индивидуальном порядке», — подчеркнула юрист.

Действующее законодательство регламентирует порядок прекращения образовательных отношений. Для выпускников детских садов основанием является окончание программы дошкольного образования (согласно статье 61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»).

Дошкольная образовательная организация обязана обеспечивать образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев и до момента прекращения этих отношений (пункт 6 Порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020).

«Дата завершения образовательных отношений указывается в договоре между родителями и детским садом. Рекомендуется внимательно ознакомиться с уставом дошкольного учреждения и условиями подписанного договора, где может быть указан срок действия права ребенка на посещение детского сада, а также условия, необходимые для его продления», — отметила Ермохина.

Теоретически можно, практически — как получится

Таким образом, на федеральном уровне нет запрета на посещение детского сада ребенком летом после выпускного, если ему еще не исполнилось семи лет, и он не поступил в школу.

«Теоретически, договор может быть продлен. Решение о продлении договора находится в компетенции руководителя детского сада», — отмечает Елена Ермохина.

Однако, родителям следует учитывать, что группа, в которой находился ребенок, с 1 июня расформировывается. Все возрастные группы комплектуются заново в соответствии с возрастом детей.

Следовательно, выпускник может быть переведен в группу, где есть свободное место (чаще всего, временно, на период отпусков других детей). Кроме того, в июне начинается прием новых воспитанников из очереди, что сокращает количество доступных мест.

Отказ вполне законен: готовимся к худшему

«Если свободных мест для вашего ребенка не окажется, отказ администрации будет вполне обоснованным», — предупреждает юрист.

В случае положительного решения, если в саду попросят официальное подтверждение, ввиду отсутствия унифицированной формы можно написать заявление примерно так: «Прошу продлить пребывание моего ребёнка [ФИО] в детском саду до 31 августа 2025 года в связи с началом обучения в школе с 1 сентября 2025 года».

Продлить детство или готовиться к школе: что выбрать родителям

В конечном итоге, решение о том, стоит ли пытаться продлить посещение детского сада после выпускного, остается за родителями. Важно учитывать готовность ребенка к школе, наличие свободных мест в детском саду, и другие факторы.

Если продлить посещение детского сада не удастся, не стоит отчаиваться, есть множество других способов организовать летний досуг ребенка, и подготовить его к новому этапу в жизни.