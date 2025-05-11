Рецепт популярного пирога, который станет идеальным десертом на природе: можно взять с собой

Выезд на природу — это шашлык, овощи и жаренный картофель на углях. А как же десерт? После традиционной еды на пикнике, обязательно захочется сладкого, и шоколадный брауни идеально для этого подойдет.
Шеф-повар Иван Кудряшов дал «Городовому» идеальный рецепт этого десерта. Он готовится быстро и его без проблем можно взять с собой.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Яйцо
|3 шт
|Сахар
|150 гр
|Мука
|150 гр
|Шоколад
|200 гр
|Сливочное масло
|200 гр
Приготовление
- Растопить на водяной бане сливочное масло с шоколадом;
- Яйца разбить в миску и добавить сахар;
- Взбить яичную смесь миксером;
- Соединить яично-сахарную смесь с шоколадно-масляной;
- Добавить к массе муку;
- Все хорошо перемешать;
- Вылить тесто в форму;
- Запечь пирог в духовке в течение 20 минут при 180 градусах;
- Проверить на готовность шпажкой.
Готовится такой десерт легко, а съедается очень быстро.