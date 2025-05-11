Рецепт популярного пирога, который станет идеальным десертом на природе: можно взять с собой

Шоколадный брауни подойдет как для празника, так и для обычного выезда на пикник.

Выезд на природу — это шашлык, овощи и жаренный картофель на углях. А как же десерт? После традиционной еды на пикнике, обязательно захочется сладкого, и шоколадный брауни идеально для этого подойдет.

Шеф-повар Иван Кудряшов дал «Городовому» идеальный рецепт этого десерта. Он готовится быстро и его без проблем можно взять с собой.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Яйцо 3 шт Сахар 150 гр Мука 150 гр Шоколад 200 гр Сливочное масло 200 гр

Приготовление

Растопить на водяной бане сливочное масло с шоколадом; Яйца разбить в миску и добавить сахар; Взбить яичную смесь миксером; Соединить яично-сахарную смесь с шоколадно-масляной; Добавить к массе муку; Все хорошо перемешать; Вылить тесто в форму; Запечь пирог в духовке в течение 20 минут при 180 градусах; Проверить на готовность шпажкой.

Готовится такой десерт легко, а съедается очень быстро.