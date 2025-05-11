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Эксклюзив

Рецепт популярного пирога, который станет идеальным десертом на природе: можно взять с собой

Опубликовано: 11 мая 2025 16:01
Шоколадный брауни
Рецепт популярного пирога, который станет идеальным десертом на природе: можно взять с собой
Городовой ру

Шоколадный брауни подойдет как для празника, так и для обычного выезда на пикник.

Выезд на природу — это шашлык, овощи и жаренный картофель на углях. А как же десерт? После традиционной еды на пикнике, обязательно захочется сладкого, и шоколадный брауни идеально для этого подойдет.

Шеф-повар Иван Кудряшов дал «Городовому» идеальный рецепт этого десерта. Он готовится быстро и его без проблем можно взять с собой.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Яйцо 3 шт
Сахар 150 гр
Мука 150 гр
Шоколад 200 гр
Сливочное масло 200 гр

Приготовление

  1. Растопить на водяной бане сливочное масло с шоколадом;
  2. Яйца разбить в миску и добавить сахар;
  3. Взбить яичную смесь миксером;
  4. Соединить яично-сахарную смесь с шоколадно-масляной;
  5. Добавить к массе муку;
  6. Все хорошо перемешать;
  7. Вылить тесто в форму;
  8. Запечь пирог в духовке в течение 20 минут при 180 градусах;
  9. Проверить на готовность шпажкой.

Готовится такой десерт легко, а съедается очень быстро.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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