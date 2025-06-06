«Муравьи очень умные»: единственный способ, который поможет избавиться от насекомых в сарае

Надоедливые муравьи могут поселиться в деревяшках и даже разрушить строение.

Муравьи — одни из самых трудолюбивых и организованных насекомых, которые обычно становятся нежеланными гостями в сараях и хозяйственных постройках.

Их присутствие может причинять вред, особенно если речь идет о муравьях-древоточцах, которые повреждают деревянные конструкции.

Несмотря на свою полезную роль в природе, в сарае или дома они быстро превращаются в проблемы которые нужно решать. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что может помочь в борьбе за квадратные метры с муравьями.

Елизавета Тихонова Агроном «Есть приманки в ампулах. Они этой приманкой накормят матку и этого будет достаточно. Самое главное — уничтожить матку. Больше ничего не поможет. Муравьи очень умные, они способны учиться новым путям, ориентироваться на местности и запоминать местоположение своего гнезда. Так что нужно избавляться от матки», — отмечает эксперт.

Манка и сахарная пудра

Еще один способ, которым пользуются бывалые хозяйки — это посыпать гнездо муравьем манкой и сахарной пудрой. Муравьи любят сладкое и несут его в муравейник, чтобы накормить матку.

Однако манка попадает внутрь насекомого, она набухает, нарушает пищеварение, и насекомое погибает. После гибели матки муравьи не смогут жить на этом месте, и вскоре покинут участок.