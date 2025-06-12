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«Муравьи перестанут их везде рассаживать»: какое средство поможет избавиться от тли

Опубликовано: 12 июня 2025 10:32
Тля, муравьи
«Муравьи перестанут их везде рассаживать»: какое средство поможет избавиться от тли
globallookpress/ Ulrich Perrey/ Verwendung weltweit

С наступлением лета начинается борьба с вредителями на огороде, которые вредят только что окрепшим растениям.

Тля — один из самых распространенных и опасных вредителей огородных культур. Эти мелкие насекомые, питающиеся соками растений, способны быстро размножаться и наносить серьёзный ущерб урожаю, ослабляя растения.

Борьба с тлей в огороде требует комплексного подхода, включающего механические, народные, биологические и химические методы. Важно своевременно обнаружить вредителя и применить эффективные средства, чтобы сохранить здоровье растений и обеспечить богатый урожай.

Многие садоводы привыкли пользоваться общеизвестным способом и бороться с вредителями с помощью мыльной воды. На сколько этот способ рабочий и как на самом деле нужно бороться с тлей? Об этом «Городовому» рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Тля — это корова муравьев. Поэтому им вообще плевать на мыло и на другие народные способы. Намылить можно. Считается, что мыло используется, чтобы прилипали лучше химические вещества. А когда сильное поражение тлей, надо срезать самые пораженные побеги и все остальное обработать системным препаратом. Этот препарат при фотосинтезе поступает в растение и две недели его листья будут горькими. Тогда тля будет вырабатывать горькую росу, и муравьи перестанут их доить и везде рассаживать», — объясняет эксперт.

Стоит помнить, что регулярный уход и профилактика — лучшие способы предотвратить появление тли. Нужно бороться и муравьями, которые ее разводят, а этих насекомых можно прогнать только после уничтожения их матки.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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