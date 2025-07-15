Мясо, склеенное клеем: почему стоит бояться этого ингредиента в продуктах

В последнее время в российских продуктах все чаще встречается так называемый «мясной клей» — микробная трансглютаминаза.

Этот фермент используется для «склеивания» кусочков мяса и других белков, чтобы получить более однородный и привлекательный продукт.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в колбасе от известного производителя «Останкино» был обнаружен этот запрещенный ингредиент, который вызвал волну обсуждений и тревогу среди потребителей.

Что такое микробная трансглютаминаза и зачем ее добавлять?

Трансглютаминаза — это фермент, который помогает соединять белки между собой.

В пищевой промышленности такой клей используют, чтобы из мелких кусочков мяса или других белков получить цельный продукт с хорошей текстурой и внешним видом.

Это позволяет ускорить производство и снизить себестоимость, а также дает возможность делать продукт более сочным.

Почему этот «клей» запрещен?

В странах Евразийского экономического союза микробная трансглютаминаза официально запрещена к применению в пищевой промышленности с 2020 года.

Основная причина — недостаточная изученность ее влияния на здоровье и потенциальные риски. Фермент не включен в список разрешенных пищевых добавок, и его использование считается нарушением закона.

Какую опасность несет «мясной клей» для здоровья?

Ученые и врачи предупреждают, что трансглютаминаза может отрицательно влиять на пищеварение и иммунитет.

Это может привести к воспалениям, аллергиям и даже аутоиммунным заболеваниям, таким как целиакия — непереносимость глютена, когда повреждается слизистая кишечника.

Кроме того, есть данные, что «мясной клей» повышает риск бактериального заражения продуктов, так как склеенные белки могут покрывать микробы и ухудшать качество мяса.

Некоторые исследования связывают употребление трансглютаминазы с повышенным риском развития серьезных заболеваний, включая рак толстой кишки, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Хотя подтверждающих доказательств пока недостаточно, эксперты советуют знакомиться с такими продуктами с осторожностью.

Почему производители все еще используют трансглютаминазу?

Несмотря на запреты, массовые продажи продолжают проявляться в продуктах, потому что это выгодно производителям.

Он позволяет быстро и дешево производить мясные изделия с хорошим видом и текстурой, экономя на качестве сырья. Кроме того, трансглютаминаза продается свободно и в Интернете.

Что делать потребителям?

Чтобы защитить себя, стоит внимательно читать состав продуктов и избегать колбасных, мясных и молочных продуктов с подозрительными проявлениями.

Лучше выбирать проверенные бренды и покупать мясо целыми кусками, а не переработанными продуктами.

По сути, «мясной клей» — это пример того, как стремление производителей снизить затраты может привести к рискам для здоровья.

Пока ученые продолжают изучать влияние трансглютаминазы, лучше быть осторожными и отдавать предпочтение натуральным продуктам без сомнительных тенденций.