На прилавках «Пятерочки» можно найти «Игристый» сахар: куда можно добавлять необычное лакомство

На вид то же самое, но почему другое название.

Покупатели «Пятёрочки» наткнулись на необычный продукт с загадочным названием — «игристый сахар». Стоит недорого, выглядит странно, а вот как его использовать — остаётся загадкой.

Особенно если он — не рассыпчатый, а в виде кусков. Что это вообще за зверь такой?

Игристый — это не газированный

Сразу уточним: несмотря на звучное имя, игристый сахар не шипит и не булькает в воде. Его путают с так называемым газированным сахаром — взрывной карамелью с пузырьками углекислого газа. Но тут всё иначе. Название — просто результат не самого удачного перевода.

Игристый сахар — это сахар крупного помола, покрытый тончайшим слоем карнаубского воска.

Благодаря ему кристаллы выглядят как пищевые блёстки: сверкают, не тают сразу в духовке и приятно хрустят. Именно за это его и любят кондитеры — посыпать маффины, печенье или булочки. Он не только украшает, но и придаёт изделиям текстуру.

А что не так с вариантом из «Пятерочки»

Покупательница, обнаружившая игристый сахар в магазине у дома, рассказывает: он был кусковой, а в составе не указано ничего про воск. Вывод: на выпечку не годится, к чаю вприкуску — удовольствие на любителя.

Возможно, перед нами — просто крупные кристаллы обычного свекольного сахара, выдаваемые за модный продукт. Или маркетинговая попытка сыграть на хипстерском тренде — добавить в сахарницу что-то «нарядное», пусть даже толку от этого немного.

Стоит ли брать?

Отзывы в сети — противоречивые. Одним сахар показался красивым, но нерастворимым, другим — просто странным. Кто-то даже пожаловался на головную боль (что вряд ли связано с самим продуктом). Упомянутый факт, что он долго растворяется, как раз говорит в пользу того, что это может быть настоящий игристый сахар.