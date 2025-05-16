Городовой / Общество / На прилавках «Пятерочки» можно найти «Игристый» сахар: куда можно добавлять необычное лакомство
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

На прилавках «Пятерочки» можно найти «Игристый» сахар: куда можно добавлять необычное лакомство

16 мая 2025 23:01
сахар
На прилавках «Пятерочки» можно найти «Игристый» сахар: куда можно добавлять необычное лакомство
Фото: Городовой.ру

На вид то же самое, но почему другое название.

Покупатели «Пятёрочки» наткнулись на необычный продукт с загадочным названием — «игристый сахар». Стоит недорого, выглядит странно, а вот как его использовать — остаётся загадкой.

Особенно если он — не рассыпчатый, а в виде кусков. Что это вообще за зверь такой?

Игристый — это не газированный

Сразу уточним: несмотря на звучное имя, игристый сахар не шипит и не булькает в воде. Его путают с так называемым газированным сахаром — взрывной карамелью с пузырьками углекислого газа. Но тут всё иначе. Название — просто результат не самого удачного перевода.

Игристый сахар — это сахар крупного помола, покрытый тончайшим слоем карнаубского воска.

Благодаря ему кристаллы выглядят как пищевые блёстки: сверкают, не тают сразу в духовке и приятно хрустят. Именно за это его и любят кондитеры — посыпать маффины, печенье или булочки. Он не только украшает, но и придаёт изделиям текстуру.

А что не так с вариантом из «Пятерочки»

Покупательница, обнаружившая игристый сахар в магазине у дома, рассказывает: он был кусковой, а в составе не указано ничего про воск. Вывод: на выпечку не годится, к чаю вприкуску — удовольствие на любителя.

Возможно, перед нами — просто крупные кристаллы обычного свекольного сахара, выдаваемые за модный продукт. Или маркетинговая попытка сыграть на хипстерском тренде — добавить в сахарницу что-то «нарядное», пусть даже толку от этого немного.

Стоит ли брать?

Отзывы в сети — противоречивые. Одним сахар показался красивым, но нерастворимым, другим — просто странным. Кто-то даже пожаловался на головную боль (что вряд ли связано с самим продуктом). Упомянутый факт, что он долго растворяется, как раз говорит в пользу того, что это может быть настоящий игристый сахар.

Новости по теме
Почему нельзя пакеты из «Магнита» и «Пятерочки» использовать под мусор: навлечете беду Почему нельзя пакеты из «Магнита» и «Пятерочки» использовать под мусор: навлечете беду 21 мая 2025 16:01
Паштет «Красная цена» из «Пятерочки» за 34 рубля: отзыв на самый дешевый мясосодержащий продукт Паштет «Красная цена» из «Пятерочки» за 34 рубля: отзыв на самый дешевый мясосодержащий продукт 20 мая 2025 11:32
«Красная цена» не только для нуждающихся: какие продукты из «Пятерочки» советуют продавцы и покупатели «Красная цена» не только для нуждающихся: какие продукты из «Пятерочки» советуют продавцы и покупатели 17 мая 2025 11:32
«Метро станет могилой», да и музыка не та: отзывы о подземке в Петербурге «Метро станет могилой», да и музыка не та: отзывы о подземке в Петербурге 14 мая 2025 20:33
Туристка посетила китайский аналог «Пятерочки»: что есть в ассортименте, сколько стоит Туристка посетила китайский аналог «Пятерочки»: что есть в ассортименте, сколько стоит 13 мая 2025 11:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».