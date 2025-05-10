«Настоящий живой символ города»: этого мужчину с голубями на Фонтанке узнают даже туристы

Петербург полон неожиданных чудес — и не все они связаны с архитектурой. Экскурсовод Людмила Разбегаева рассказала «Городовому» о настоящей городской легенде: мужчине, который каждый день выходит на набережную Фонтанки кормить голубей, чаек и даже бакланов.

«Он обычно появляется около двух часов дня, напротив Летнего сада, ближе к зданию училища правоведения. Голуби садятся к нему на плечи, на руки — это такое зрелище!» — рассказывает Разбегаева. По её словам, он всегда с собой приносит семечки и хлеб. Иногда делится историями о своей старой голубятне — якобы когда-то держал птиц во дворе.

Имя этого человека точно никто не знает, возможно, его зовут Михаил. Но все, кто видят, останавливаются, улыбаются, просят немного хлеба, чтобы тоже покормить птиц.

«Это такая тихая радость, настоящий живой символ города», — говорит Людмила.

Если вы плывёте по Фонтанке на теплоходе в районе двух — посмотрите налево. Есть шанс, что вы увидите не просто человека, а маленькое петербургское чудо.