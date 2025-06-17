Петров пост: когда начинается и заканчивается, что можно есть и какие традиции соблюдать

Петров пост — один из четырех многодневных постов в Русской Православной Церкви. Когда он начинается и заканчивается в 2024 году?

Какие ограничения и традиции связаны с этим периодом?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил священник, кандидат исторических наук, доктор теологии, иерей Андрей Постернак.

Гибкая продолжительность: Петров пост зависит от даты Пасхи

Продолжительность поста зависит от даты Пасхи.

«Это единственный из четырех постов Русской Православной Церкви, который не имеет фиксированного количества дней в своем составе и всегда зависит от того, когда празднуется Пасха. Если Пасха празднуется раньше, то этот пост длится дольше, если позднее, то, соответственно, он длится гораздо меньше, иногда даже всего лишь одну неделю», — пояснил отец Андрей.

Начало и окончание поста: от Троицы до дня Петра и Павла

Петров пост начинается после Троицы и заканчивается 12 июля. В этом году он стартует 16 июня.

«Петровский пост, он начинается ровно через неделю после празднования схождения Святого Духа на апостолов, то есть после Троицы и Пятидесятницы, через неделю. Завершается этот пост 12 июля, это день празднования первоверховных апостолов Петра и Павла», — рассказал священник.

Цель поста: подготовка к празднику апостолов Петра и Павла

«Любой пост имеет в первую очередь цель подготовить верующих к особому празднику — Пасхе, Рождеству, Успению Божией Матери, а на этот раз это память святых апостолов, которых Церковь особенно чтит именно после схождения Святого Духа», — отметил отец Андрей.

Не такой строгий, как Великий: разрешается вкушение рыбы

Пост не такой строгий, как Великий.

«В течение поста разрешается вкушение рыбы, ну, кроме более строгих дней среды и пятницы. И богослужебный устав, хотя и должен меняться по строгим правилам, но службы совершаются в храмах, как и обычно», — пояснил священник.

Особые воскресенья: День памяти всех святых и русских святых

Для 22 июня есть особые правила.

«Только есть особое воскресенье. Прошлое воскресенье — это День памяти всех святых. Следующее воскресенье — это память всех святых в земле российской, просиявших русских святых. То есть существуют памятные даты», — рассказал отец Андрей.

Правила поста: воздержание в пище, добрые дела, молитва и соблюдение заповедей

«Он предусматривает особое правило для верующих, которые должны стремиться и воздерживаться в пище с одной стороны, а с другой делать добрые дела, соблюдать заповеди, больше молиться. То есть такие правила, которые существуют для любого поста», — подчеркнул отец Андрей.

Что можно и нельзя делать во время Петрова поста:

Можно есть: Рыбу (кроме среды и пятницы), растительное масло, крупы, овощи, фрукты, хлеб.

Нельзя есть: Мясо, молочные продукты, яйца.

Ограничения: Следует воздерживаться от увеселительных мероприятий, шумных компаний, сквернословия и других греховных дел.

Рекомендуется: Больше молиться, читать Священное Писание, делать добрые дела, помогать нуждающимся.

Петров пост — это время духовного очищения, покаяния и подготовки к празднованию дня святых апостолов Петра и Павла. Соблюдение ограничений в пище, молитва и добрые дела помогают верующим укрепить свою веру и стать ближе к Богу.