Не только конфеты и печенье: с чем принято пить чай в разных странах

Во многих странах прием пищи принято завершать чаепитием. Но далеко не везде к чаю подают конфеты и другие сладости, как это делают в России. Вот с чем принято пить ароматный напиток в других странах.

Англия

Послеобеденный чай — это британская традиция, появившаяся еще в начале 19 века. Обычно к чаю подают легкие сэндвичи с яйцом, огурцом и тунцом, булочку со сливками и конфитюром, а также пирожные птифуры. В роскошных отелях, а также среди богатых слоев населения эту церемонию совмещают с прослушиванием живой музыки.

Индия

В этой стране очень популярен напиток под названием «‎масала». Его готовят путем заваривания черного чая со смесью специй, таких как имбирь, кардамон, корица и черный перец. Также в него добавляют молоко и сахар. Рецепт может варьироваться в зависимости от региона и предпочтений человека, который его готовит.

Чай часто продают уличные торговцы, а местные жители употребляют этот напиток несколько раз в день. Считается, что он обладает лечебными свойствами и повышает иммунитет. Поскольку напиток сам по себе уже довольно сытный и сладкий, к нему не принято подавать какие-то отдельные сладости.

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Аргентина

Аргентинцы очень любят пить мате — это традиционный южноамериканский чай, который готовится из высушенных и измельченных листьев падуба парагвайского. Напиток пьют из специального сосуда — калабасы, оснащенной металлической трубочкой.

Напиток очень хорошо тонизирует, а еще его часто берут с собой, как кофе. К чаю в этой стране принято подавать лепешки, пироги и сэндвичи, а иногда и национальные блюда из говяжьих ребрышек.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Турция

В Турции популярен черный чай. Его разливают не по кружкам, а по стаканам, которые называются «‎армуды». В них напиток сохраняет оптимальную температуру. К чаю подают рахат-лукум, пахлаву и халву.

А еще один популярный десерт к чаю — это кюнефе. Это пирог из теста, которое напоминает собой тончайшую вермишель. В качестве начинки используют козий сыр, который плавится при готовке. Готовый пирог украшают фисташками и поливают сахарным сиропом. Его главная фишка — в аппетитных тягучих сырных нитях, которые появляются, когда вы отламываете кусочек.

Марокко

В Марокко очень популярен зеленый чай. При этом к нему добавляют большое количество мяты и сахара. Самый популярный десерт называется «‎бривет» — это треугольники из тончайшего теста с миндально-сахарной начинкой. Еще часто едят медовый хворост «‎шбекию», сухарики «‎фкас», маленькие печенья «‎кришлет» и другие сладости.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru