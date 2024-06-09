Не водят в сад и постоянно балуют: шесть особенностей турецкого воспитания детей

Турция является той самой страной, где просто обожают детей. Местные жители здесь то и дело нянчатся и со своими, и с малышами туристов. При этом в стране существуют свои особые подходы к воспитанию, которые заметно разнятся с теми, что в России. Вот шесть главных отличительных черт.
Полагаются на интуицию
В России будущие мамы во время беременности изучают немало соответствующей литературы: начиная от того, как правильно брать ребенка на руки, и заканчивая более серьезными вопросами воспитания и построения отношений.
А вот турецкие мамы предпочитают лишний раз не заморачиваться. Они уверены, что ответы на все эти вопросы приходят сами, так что и кормление, и уход за ребенком, и воспитание проходят у них интуитивно.
Постоянно балуют
В Турции к детям относятся так, словно они маленькие божества. Турки не боятся избаловать своих малышей и постоянно заваливают их игрушками и подарками. К тому же, турки очень тактильные, поэтому детей они тоже постоянно обнимают и целуют.
А еще каждому чаду пытаются дать максимум свободы и практически никогда не наказывают, в то время как в России родители стараются все же быть в меру строгими, чтобы не утратить авторитет в глазах ребенка.
Везде берут детей собой
Турчанки не привыкли прибегать к помощи родственников в вопросах воспитания, а позволить себе няню могут далеко не все. Да и в целом эта услуга здесь не очень-то востребована. Поэтому в Турции часто можно встретить ситуацию, когда родители особенно мать, вынуждена брать свое чадо с собой в магазин или на встречу с подругами. Отсюда, кстати, вытекает и следующий принцип.
Не развлекают детей
Несмотря на любовь к малышам, турки не особо переживают насчет того, чем бы развлечь ребенка, чтобы тот не скучал. Чаще всего они либо просто отправляют чадо на площадку играть с другими детьми или же включают ему мультик. А вот в России мамочки стараются ограничивать время у экрана смартфона или телевизора и часто придумывают для ребенка развивающие активности.
Не тратятся на книги и детсады
Турецкие мамы редко выходят на работу. Чаще всего в семьях по несколько детей, поэтому женщина просто остается дома и занимается их воспитанием. А что касается книг, то турки считаются не особо читающей нацией, так что и у детей любовь к книгам особо никто не прививает.
Отец вовлечен в жизнь ребенка
В России папы часто практически не участвуют в воспитании своего чада, а вся ответственность и заботы ложатся на мать. Но в Турции дела обстоят иначе — отцы укладывают детей спать, гуляют с ними, успокаивают, если те плачут. И так продолжается, даже если пара уже развелась. К слову, после развода здесь дети часто остаются с папой, а не с мамой.
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