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Незаконная борьба с «зайцами»: в Петербурге кондуктор «взяла в плен» безбилетницу

16 мая 2025 13:31
Автобус
Незаконная борьба с «зайцами»: в Петербурге кондуктор «взяла в плен» безбилетницу
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Конфликт между пассажиркой автобуса и кондуктором разгорелся из-за того, что женщина не смогла заплатить за проезд картой.

Вопиющий случай произошел в петербургском автобусе. Девушка, не смогла расплатиться за проезд, так как у нее не было карты, а наличные в общественном транспорте не принимали. Кондуктор заметила это и решила ее не выпускать, пока та не заплатит за поездку. Однако за девушку заступились окружающие люди.

Беременность и грубые слова

Самое обидное началось, когда девушка сказала, что она беременна. Вместо того чтобы понять и пожалеть, кондукторша спросила с издевкой: «Когда ты забеременела? Минут пять назад?» Это очень ранило девушку, она расплакалась и вышла из автобуса. Люди, которые все видели, посчитали, что такое поведение кондуктора недопустимо. Однако женщина оправдывалась, мол, ей надоело, что многие люди с неславянской внешности просто не платят за проезд.

Что говорит закон?

Адвокат Евгения Колесникова рассказала порталу «Городовой», кто в этой ситуации поступил неправильно согласно букве закона.

«Согласно ст. 27.5 КоАП РФ, кондукторы и контролеры не обладают правом применять физическую силу или удерживать пассажиров. Их обязанность — составить акт о нарушении и передать дело полиции. Насильственное удержание может быть квалифицировано как самоуправство или даже незаконное лишение свободы, если действия причинили вред здоровью или были продолжительными», — отмечает эксперт.

«Разжигание ненависти» и оскорбление

Адвокат подчеркивает, что слова кондуктора о том, что люди неславянской внешности постоянно нарушают порядок, может быть расценено как «разжигание ненависти». Дело в том, что это было сделано публично и использовано обобщение, унижающие достоинство группы по этническому признаку.

«Насмешки в адрес пассажирки («Когда забеременела?») могут подпадать под ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), если доказана неприличная форма высказываний. Однако сложность в том, что требуется установить умысел и контекст», — объясняет адвокат.

В этой ситуации женщина-кондуктор явно превысила свои помномочия, а также оскорбила женщину, которая вынужденно ехала «зайцем».

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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