Очередной подарок Эрмитажа: как пройти в музей бесплатно 18 мая

18 мая отмечается Международный день музеев, и Эрмитаж делает подарок для всех своих посетителей. Это уже традиция музея — устраивать сюрпризы в значимые даты, поэтому все желающие смогут посетить его бесплатно.

Так как можно больше людей смогут познакомиться с коллекциями одного из крупнейших музеев мира. Как получить бесплатный билет и что в него будет входить? Рассказываем подробнее.

Что именно будет бесплатно?

В этот день бесплатно откроются двери как Главного музейного комплекса (Зимний дворец), так и Главного штаба Эрмитажа. Можно будет увидеть не только постоянные экспозиции, но и временные выставки, которые сейчас идут в музее. 18 мая — это выходной день, воскресение, поэтому нет препятствий, чтобы отправиться в Эрмитаж и насладиться его экспозициями.

Как получить бесплатный билет?

Билеты на 18 мая уже доступны на официальном сайте Эрмитажа, но их количество ограничено — они появляются небольшими партиями, поэтому лучше не откладывать покупку. Каждый посетитель может оформить не более трех билетов. Если не успели взять билет онлайн, можно попробовать получить его в кассе музея в день посещения, но там будет очередь.

Время работы музея в этот день

Эрмитаж будет открыт с 11:00 до 18:00, а кассы закрываются в 17:00. Значит, у вас есть целый день, чтобы неспешно прогуляться по залам и насладиться искусством.

Какие выставки сейчас можно увидеть?

«Божественный Микеланджело» — выставка, посвященная творчеству художника, с единственным в России шедевром мастера. Она продлится до 24 августа,

«Упакованные грезы. Мода ар-деко» — выставка, которая уже стала хитом среди посетителей и продлится до 7 сентября. Здесь можно увидеть уникальные образцы моды в стиле ар-деко, что особенно интересно для любителей истории костюма и дизайна.

Если вы давно хотели познакомиться с Эрмитажем или просто провести интересный день в культурной атмосфере, то 18 мая — отличный повод это сделать.