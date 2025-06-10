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Налоговый оазис для огородников: юрист рассказал, как продавать помидоры и огурцы без страха перед законом

Опубликовано: 10 июня 2025 18:01
урожай, торговля
Налоговый оазис для огородников: юрист рассказал, как продавать помидоры и огурцы без страха перед законом
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Инструкция, как превратить хобби в доход, избежав налоговых ловушек и штрафов.

Мечта каждого дачника — не только вырастить богатый урожай, но и выгодно его реализовать.

Однако многие опасаются налогов и штрафов, предпочитая раздавать излишки друзьям и знакомым. Но есть хорошая новость — существует вполне законный способ продавать свои овощи и фрукты без уплаты налогов.

Юрист Анастасия Билялова рассказала агентству «Прайм» о тонкостях «огородной амнистии» — лазейке в законодательстве, позволяющей дачникам легально зарабатывать на своем хобби.

Два условия «зеленого света»: размер участка и личный труд

По словам эксперта, закон разрешает продавать урожай со своего участка без уплаты налогов, если соблюдаются два простых условия:

  • Размер участка не больше 50 соток (0,5 гектара). Это ограничение направлено на то, чтобы исключить возможность крупного фермерского бизнеса, маскирующегося под дачное хозяйство.
  • Урожай выращивается без привлечения работников. Никаких наемных рабочих. Только личный труд и энтузиазм. Это ключевой момент, подтверждающий, что человек не предприниматель.

Подтвердить соответствие этим критериям поможет справка, выданная СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) или местной (поселковой) администрацией. Этот документ — броня от налоговых претензий.

Место имеет значение: торговать можно только на рынках и ярмарках

Но и это еще не все. Важно не только соблюдать условия по размеру участка и труду, но и продавать урожай в правильном месте.

«Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», — подчеркнула Анастасия Билялова.

Следует забыть о стихийной торговле у метро или на обочине дороги.

Штрафы за «несанкционированную торговлю»: Москва и другие города

Продажа урожая вне специально отведенных для этого мест считается нарушением закона и влечет за собой штрафы. Наказание в каждом субъекте России свое, поэтому важно изучить местное законодательство.

В частности, в Москве штраф за несанкционированную торговлю составит от 2,5 до 5 тысяч рублей (статья 11.13 местного КоАП). Это довольно ощутимая сумма, которая может свести на нет всю прибыль от продажи.

Если нарушение совершено повторно либо урожай продавали в вестибюлях станций, подуличных переходах и других сооружениях метрополитена, на территории ММТС, в 50-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории ММТС, на территориях объектов (зданий, строений, сооружений) транспортно-пересадочных узлов и в 50-метровой зоне от указанных объектов, то штраф составит 5 тысяч рублей.

Регион / Категория Первое нарушение (штраф) Повторное/особые места (штраф) Примечания
Москва 2 500–5 000 руб. 5 000 руб. Ст. 11.13 КоАП Москвы; особые места — метро, ТПУ, 50-метровая зона от них.
Другие регионы РФ 500–2 500 руб. до 2 500 руб. Размер штрафа ниже, устанавливается региональными законами.
Должностные лица (Москва) 5 000–10 000 руб.
Юридические лица (Москва) 50 000–100 000 руб.

Не стоит рисковать. Торговля в неположенном месте — это прямой путь к неприятностям.

Дача как источник дохода: шаг за шагом к легальной продаже урожая

Чтобы воспользоваться «огородной амнистией» и продавать свой урожай без налогов, нужно следовать этим простым шагам:

  1. Убедиться, что участок не превышает 50 соток.
  2. Выращивать урожай самостоятельно, без привлечения работников.
  3. Получить справку в СНТ или местной администрации, подтверждающую соответствие этим условиям.
  4. Найти специализированный рынок или ярмарку, где можно продавать свою продукцию.
  5. Согласовать продажу с владельцем площадки.
  6. Соблюдать правила торговли и личной гигиены.

«Огородная амнистия» — это отличная возможность для дачников легально зарабатывать на своем хобби, не опасаясь налогов и штрафов. Главное — соблюдать простые правила и не злоупотреблять льготами.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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