«Они что, из золота?» В «Перекрёстке» засняли помидоры по цене билета на поезд

В магазинах творятся настоящие чудеса. Вот, казалось бы, что может удивить в овощном отделе? Красные, спелые помидоры, вкусные и сочные... Но глядя на ценник в одном из «Перекрёстков», покупатели поняли: они, похоже, упустили момент, когда томаты стали предметом роскоши.

На просторах интернета появилось фото с ценником, который заставляет задуматься — это точно не ошибка? Помидоры за 3079,99 рубля за килограмм. Это не какой-то элитный сорт, привезенный на частном самолете с сицилийских плантаций. Просто азербайджанские томаты, которые везде продаются за 250-350 рублей. Прекрасные, но, кажется, слаще золота.

Для сравнения: на эти деньги можно улететь из Петербурга в Казань, а если добавить немного — вообще в Сочи (естественно, купив билет сильно заранее или по акции). Или, если не хочется путешествовать, купить 3 кг отменной говядины, сетку картошки или целую корзину авокадо, которые раньше считались гастрономической роскошью, но, видимо, теперь дешевле обычных помидоров.

Пользователи Дзена уже строят теории: возможно, эти томаты сделаны из чистого? Или, может, «Перекрёсток» банально ошиблись с ценником. Некоторые также отмечают, что кадр могли сделать на Камчатке, но даже там помидоры стоят не так много.

В самой сети пока не прокомментировали ценовой феномен, но факт остается фактом: теперь даже фраза «купил помидоры» может звучать как признание в финансовом благополучии.