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«Опасно не только для беременных»: как превышение лития в воде влияет на организм

Опубликовано: 12 июня 2025 13:01
Вода, мужчина
«Опасно не только для беременных»: как превышение лития в воде влияет на организм
Городовой ру

Исследования популярной марки воды в России показали, что в ней превышена норма по содержанию лития.

Накануне разгорелся скандал вокруг популярной бутилированной воды «Сенежская». В одном из образцов, купленных в магазине «Ашан», обнаружили превышение содержания лития — металла, который в больших дозах может быть опасен для здоровья.

Что случилось с водой «Сенежская»?

По нормам, установленным для питьевой воды, содержание лития не должно превышать 0,03 миллиграмма на литр. Однако в проверенной партии воды «Сенежская» этот показатель оказался выше допустимого.

Как отреагировали производители и магазины?

Компания-производитель «Бобимэкс», выпускающая «Сенежскую», опровергла информацию о превышении лития, заявив, что свежие анализы от 6 июня показали уровень лития менее 0,01 мг/л — значительно ниже нормы.

Магазин «Ашан» сообщил, что партия воды с подозрительным составом уже утилизирована, и таких бутылок в продаже больше нет.

Почему это важно?

Литий — это элемент, который в малых дозах используется в медицине, например, при лечении некоторых психических заболеваний. Но в питьевой воде он должен быть строго дозирован, чтобы не навредить здоровью.

Терапевт Юлия Маршинцева объяснила «Городовому», чем опасен переизбыток лития.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог

«Если ранее пациентка, например, принимала литий, а тут она забеременела, нужно его убирать, потому что повышенное содержание лития в организме приводит к развитию врожденных пороков сердца. В принципе, любые могут быть пороки, но сердца чаще возникают и дефекты нервной системы. Также у матери тоже может быть гипотиреоз и поражение почек, и многоводие, поэтому это, конечно, запрещено», — говорит врач.

Однако опасен литий не только для беременных.

«Если это такая предельно завышенная история, то, конечно, не нужно пить эту воду. Она опасна не только для беременных, для любого человека высокое содержание лития также может приводить к поражению щитовидной железы и почек», — отметил эксперт.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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