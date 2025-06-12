«Опасно не только для беременных»: как превышение лития в воде влияет на организм

Исследования популярной марки воды в России показали, что в ней превышена норма по содержанию лития.

Накануне разгорелся скандал вокруг популярной бутилированной воды «Сенежская». В одном из образцов, купленных в магазине «Ашан», обнаружили превышение содержания лития — металла, который в больших дозах может быть опасен для здоровья.

Что случилось с водой «Сенежская»?

По нормам, установленным для питьевой воды, содержание лития не должно превышать 0,03 миллиграмма на литр. Однако в проверенной партии воды «Сенежская» этот показатель оказался выше допустимого.

Как отреагировали производители и магазины?

Компания-производитель «Бобимэкс», выпускающая «Сенежскую», опровергла информацию о превышении лития, заявив, что свежие анализы от 6 июня показали уровень лития менее 0,01 мг/л — значительно ниже нормы.

Магазин «Ашан» сообщил, что партия воды с подозрительным составом уже утилизирована, и таких бутылок в продаже больше нет.

Почему это важно?

Литий — это элемент, который в малых дозах используется в медицине, например, при лечении некоторых психических заболеваний. Но в питьевой воде он должен быть строго дозирован, чтобы не навредить здоровью.

Терапевт Юлия Маршинцева объяснила «Городовому», чем опасен переизбыток лития.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Если ранее пациентка, например, принимала литий, а тут она забеременела, нужно его убирать, потому что повышенное содержание лития в организме приводит к развитию врожденных пороков сердца. В принципе, любые могут быть пороки, но сердца чаще возникают и дефекты нервной системы. Также у матери тоже может быть гипотиреоз и поражение почек, и многоводие, поэтому это, конечно, запрещено», — говорит врач.

Однако опасен литий не только для беременных.