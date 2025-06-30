Организм отблагодарит вас в старости: самые полезные грибы, которые можно и нужно есть

Грибной сезон в России начинается не с тишины — а с дежурного вопроса человека, стоящего с ножом в лесу: «А это точно белый?» Продавцы на рынках твердят, что белые.

Покупатели кивают, но берут, как водится, опята: привычнее. Только вот если говорить о пользе — они вовсе не на первом месте.

Гриб — это не просто закуска к картошке. Это — самостоятельный, сложный по составу продукт, у которого внутри и витамины, и белки, и минералы, и даже кое-что, чего нет больше нигде.

Например, ферменты, которые разгоняют работу поджелудочной железы — есть только в лисичках. Не в дорогих авокадо, не в брокколи, не в аптеке. А в скромных рыжевато-оранжевых грибах, что часто лежат в стороне, пока остальные набивают лукошки сыроежками.

Белые — это вообще отдельная лига. Они богаты растительным белком, калием и фосфором. Их ценили даже в царской кухне: не просто за вкус, а за то, что после них не хочется есть ещё. У белых грибов репутация как у хорошего докторского совета — на них можно положиться, отмечает Fontanka.

Подберёзовики — тихие герои леса. Не хвастаются, не блистают — но в них сбалансированный белок и витамины группы B, C, E и PP. И именно они помогают выровнять уровень сахара в крови. У диабетиков — особый спрос.

А рыжики? Их раньше называли «царскими грибами». Сейчас забыли, а зря. Они не только укрепляют иммунитет, но и помогают костной ткани. Там, где кальций не справляется, рыжик подталкивает. И самое приятное — эти грибы почти не теряют полезных свойств при варке или жарке.

Важно одно: грибы нельзя есть сырыми. В них содержится агаритин — природный яд, который разрушается только при