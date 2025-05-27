Бюджетный туризм умер: как спланировать поездку в Стамбул в 2025 году и не остаться без гроша в кармане

Стамбул — город контрастов, переплетение культур и истории, всегда манил российских туристов своей доступностью и экзотикой. Но, судя по отзывам, ситуация меняется.

Одна россиянка, посетившая Стамбул с мужем, поделилась своим шокирующим опытом, описав цены на жизнь в турецком городе фразой «остались без штанов».

Ее рассказ — предупреждение для тех, кто планирует бюджетный отдых в этом популярном направлении.

2025 год: Стамбул уже не тот?

По словам автора публикации, в 2025 году уже нельзя «рвануть в Стамбул на уикенд», как это было раньше.

Она объяснила, что спланировать бюджетную поездку в этот город стало невероятно сложно.

Высокая инфляция и рост цен сделали Стамбул гораздо менее привлекательным для туристов с ограниченным бюджетом.

«В первый вечер решили поужинать в кафе-баре с видом на Босфор. И это не ресторан с традиционной кухней, а самая простая кафешка с картошкой фри, пиде и «Эфесом» (все по одной штуке каждому). Скромный ужин вышел на 4000 RUB. Далее были заходы в кафе без вида, но цена сильно не отличалась», — поделилась туристка своим опытом на Дзен-канале «Тонкости туризма».

Эти цифры действительно впечатляют и заставляют задуматься о реальности бюджетного отдыха в Стамбуле. Даже в самых простых заведениях цены оказались неоправданно высокими.

Базары: торговаться бесполезно?

Еще одним разочарованием для туристки стали стамбульские базары.

«На базарах цены ломят, торговаться не хотят», — отметила она.

Традиция торговли, которая всегда была неотъемлемой частью восточных рынков, похоже, уходит в прошлое. Продавцы, осознавая высокий спрос и инфляцию, не готовы идти на уступки, что делает покупки на базарах менее выгодными для туристов.

Но высокие цены — не единственная проблема, с которой столкнулись туристы в Стамбуле.

«В связи с этим участились случаи воровства, будьте бдительны», — предупредила россиянка.

Рост цен и инфляция, к сожалению, приводят к увеличению преступности. Туристам необходимо быть особенно внимательными к своим вещам и избегать мест с большим скоплением людей, чтобы не стать жертвой воров.

Советы туристам: как не остаться без штанов в Стамбуле

Несмотря на все трудности, Стамбул остается прекрасным городом с богатой историей и культурой. Чтобы избежать разочарования и не остаться без штанов, туристам стоит прислушаться к следующим советам:

Тщательно планировать бюджет. Заранее изучить цены на жилье, питание и транспорт.

Поиск альтернативных вариантов. Вместо кафе с видом на Босфор выбирать местные заведения, где обедают сами турки.

Торговаться. Даже если продавцы не охотно идут на уступки, пробовать немного снизить цену.

Сохранять бдительность. Следить за своими вещами в людных местах и избегать подозрительных ситуаций.

Возможно, стоит перенести поездку на более благоприятное время или выбрать другое направление для бюджетного отдыха.

Стамбул — прекрасный город, но, похоже, он уже не так доступен, как раньше. Перед поездкой необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», подготовиться к высоким ценам и помнить о безопасности. Только тогда можно будет насладиться красотами Стамбула и не остаться без штанов.