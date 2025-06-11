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От активного отдыха до уединенных пляжей: какой город выбрать для отдыха во Вьетнаме

Опубликовано: 11 июня 2025 23:31
Вьетнам, море
От активного отдыха до уединенных пляжей: какой город выбрать для отдыха во Вьетнаме
Городовой ру

В этой экзотической стране каждый найдет место, которое соответствует его потребностям.

Во Вьетнам приезжают ради пляжного отдыха и дайвинга. Многим страна напоминает Таиланд, но при этом цены здесь значительно ниже.

Отдыхать во Вьетнаме можно круглый год, однако важно учитывать географические и климатические особенности регионов, чтобы получить максимум удовольствия и не провести большую часть отпуска в номере из-за непогоды.

Менеджер компании TOURisME Светлана Дмитриева рассказала «Городовому», в какой город лучше отправиться во Вьетнаме, чтобы провести незабываемый отпуск.

Отпускной Дананг

Светлана Дмитриева
Светлана Дмитриева Туризм

«Вьетнам предлагает разнообразные курортные направления, каждое из которых отличается своим климатом, атмосферой и возможностями для отдыха. К примеру, Дананг — это современный курорт с широкими пляжами, стильными отелями и развитой инфраструктурой. Он удачно расположен между Хойаном и Хюэ, что позволяет сочетать пляжный отдых с экскурсиями. Подойдет парам и любителям спокойной атмосферы. Лучшее время для поездки: апрель – сентябрь», — рассказывает эксперт.

Ночной Нячанг

Еще одним курортным направлением, по словам туроператора, является Нячанг. Здесь преобладает активная ночная жизнь с ресторанами, рынками и длинным песчаным пляжем.

Также есть термальные источники, грязевые ванны и парк Vinpearl. Так что это отличный выбор для молодежи, пар и семей. Лучшее время для поездки: март – ноябрь.

Активный отдых

А для любителей экстремальных развлечений есть отдельное место во Вьетнаме. Это город Фантьет.

«Небольшой прибрежный курорт с песчаными дюнами и красным каньоном. Идеален для активного отдыха: винд- и кайтсерфинг здесь особенно популярны. Разнообразие отелей позволяет выбрать комфорт на любой бюджет. Лучшее время для поездки: ноябрь – март», — говорит Светлана.

Уединенный отдых

Есть во Вьетнаме места, которые подходят для людей, мечтающих отдохнуть от суеты и просто уединиться.

Тихий курорт с живописными пляжами и чистой водой Камрань отличается спокойной атмосферой и близостью к международному аэропорту. А лететь туда лучше с марта по октябрь.

Остров Фукуок с уединенными пляжами, белым песком и бирюзовым морем тоже подходят для любителей спокойствия. Но это направление больше подходит для зимнего отдыха. Развлечения включают вечерние рынки, сафари-парк и канатную дорогу. Лучшее время для поездки: ноябрь – апрель.

Эксперт напоминает, что выбор направления во Вьетнам зависит от сезона, предпочтений и уровня активности.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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