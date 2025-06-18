От Камчатки до Санкт-Петербурга: какие места в России нужно обязательно посетить

Наша страна необъятна, поэтому в ней так много мест, которые не уступают зарубежным курортам.

Россия — страна огромная и удивительная, где каждый уголок хранит свою неповторимую красоту. Прежде чем планировать поездку за рубеж, посетите невероятные места, которые есть на Родине.

Байкал — жемчужина Сибири

Байкал — не просто озеро, а самое глубокое и одно из самых чистых пресноводных озер в мире. Его прозрачная вода зимой превращается в ледяное царство с фантастическими узорами.

На Байкале есть остров Ольхон с буддистскими святынями и необычной природой, а в поселке Листвянка можно заглянуть в Байкальский музей, где живут настоящие нерпы и другие обитатели озера.

Отсюда легко добраться до живописных смотровых площадок, например, Камня Черского, откуда открываются потрясающие виды на исток Ангары.

Эльбрус — вершина Европы

Гора Эльбрус — самая высокая точка Европы, куда стремятся альпинисты со всего мира. Даже если не планируете покорять вершину, канатные дороги довезут вас почти до 3800 метров.

Оттуда открывается завораживающая панорама Кавказских гор. Спуски здесь одни из самых длинных в России — более 7 км.

Вокруг — множество туристических маршрутов разной сложности, водопад Девичьи косы и минеральные источники на Поляне нарзанов.

Алтай — сказка среди гор

Алтай — это целый мир гор, озер и легенд. Здесь находится гора Белуха — главная вершина Сибири с высотой 4509 метров. Вокруг полно красивейших троп и водопадов.

Алтайские пейзажи часто сравнивают со швейцарскими, но здесь все по‑русски сурово и по‑настоящему.

Карелия — северная сказка

Карелия — это леса, озера и водопады, которые словно сошли с открыток. Особое место занимает остров Кижи с его деревянными церквями и музеем под открытым небом.

Здесь можно почувствовать настоящую тишину и единение с природой, погулять по лесным тропам и услышать природу.

Камчатка — земля вулканов и гейзеров

Камчатка — место для тех, кто любит дикую природу и приключения. Здесь вулканы соседствуют с горячими источниками, а в Долине гейзеров можно увидеть, как из земли бьют фонтаны кипящей воды, передает сайт Glamp Space.

Медведи, суровые пейзажи и свежий воздух делают Камчатку по-настоящему уникальной. Вулканы Авачинский, Вилючинский и другие — настоящие природные гиганты.

Сочи и Красная Поляна — море и горы вместе

Если хочется совместить пляжный отдых с горными прогулками, то Сочи и Красная Поляна — отличный выбор.

После Олимпиады 2014 года здесь построена современная инфраструктура, открыты новые канатные дороги и трассы для горнолыжников.

Кольский полуостров и Териберка — край северного сияния

На севере России, на Кольском полуострове и в Териберке, можно увидеть северное сияние, пройтись по тундре и насладиться суровой красотой Баренцева моря.

Это место словно из другого мира — пустынные просторы, холодное море и невероятные природные явления.

Горы Дагестана — гостеприимство и каньоны

Дагестан славится своими горными пейзажами с глубокими каньонами и плато. Здесь можно познакомиться с традиционной культурой и гостеприимством местных жителей Кавказа.

Санкт-Петербург — город белых ночей

И, конечно, нельзя забывать про Санкт-Петербург — город с неповторимой атмосферой, разводными мостами и белыми ночами.

Здесь история и культура сочетаются с живописными каналами, великолепной архитектурой и историей. Буквально на каждом шагу туристов ждут невероятные открытия.

Каждое из этих мест — настоящая жемчужина России. Они разные, но все по-своему прекрасны.