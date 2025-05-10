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Названы самые лучшие места для отдыха с детьми: от комфортного песочка на пляже до детской анимации

Опубликовано: 10 мая 2025 15:59
Отдых с детьми важно спланировать заранее
Названы самые лучшие места для отдыха с детьми: от комфортного песочка на пляже до детской анимации
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Отпуск с детьми — это то еще приключение, но если все продумать заранее, то он станет самым лучшим. Эксперт рассказал про направления, которые точно подойдут для семейного отдыха.

Для того чтобы спланировать отдых с детьми, нужно иметь настоящий талант. Отпуск с маленькими непоседами часто сопровождается множеством вопросов: куда поехать, как организовать досуг, что взять с собой и как избежать стрессовых ситуаций. Однако есть страны, в которых все заранее продумано и уже подготовлено для комфортного отдыха с ребенком. Остается только понять, какая из них подходит именно вам.

Вариант первый

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», где отпуск с семьей можно провести без забот.

«Первый вариант — это Турция, потому что там можно найти отели по любой цене и на любой вкус, где будет пляж с песочком и хорошим заходом в море. Можно отправиться в Кемер: там хоть и галька, но она также комфортна для детских ножек. Плюс в Турции достаточно сильно развита детская анимация, можно будет занять детей не только плесканием в бассейне или в море, но и какими-то интересными интерактивными мероприятиями», — говорит эксперт.

Второй вариант

Несмотря на то, что Египет не причисляют к странам, где все хорошо развито для отдыха в детьми, эта страна уверенно шагает в ногу с Турцией. По словам турагента, жаркая погода в африканском государстве переносится лучше.

«В Египте достаточно отелей, которые предлагают современные условия: все чисто, вкусно и комфортно. Для отдыха с детьми лучше выбрать бухту с хорошим заходом, например, в Макади или Хургаде. Там достаточно хорошие есть варианты по отелям, где нет кораллов и дети спокойно заходят с берега. Также там тоже достаточно хорошо развита анимационная история именно в детской отрасли», — отмечает Наталья.

Третий вариант

Очень популярны варианты отдыха с детьми в Эмиратах, ведь когда в Турции и Египте прохладно, то в Дубае будет комфортно, но в летние месяцы там уже не так комфортно с ребенком.

Четвертый вариант

Также эксперт посоветовал рассмотреть такой вариант, как Таиланд, где все укомплектовано для детского отдыха совместно со взрослым.

«Самое важное, что нужно отметить, и это касается любой страны — все зависит от вашего ребенка. Если он выдержит 9 часов полета, то отправляйтесь в Таиланд и все будет хорошо. То же самое касается Египта. Но если вы понимаете, что ребенок достаточно сложно переносит перелеты и ему трудно подобрать питание, то лучше спланировать путешествие в Турцию — это самый оптимальный для вас вариант», — подытожил турагент.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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