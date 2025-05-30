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Шить, говорить по-французски и готовиться к замужеству: чему учили в институтах благородных девиц и актуально ли это сегодня

Опубликовано: 30 мая 2025 10:01
Институт благородных девиц
Шить, говорить по-французски и готовиться к замужеству: чему учили в институтах благородных девиц и актуально ли это сегодня
Городовой ру

Почему уроки этикета важны для всех школьников и как это поможет подрастающему поколению подготовиться к взрослой жизни?

В России вновь заговорили о возрождении Института благородных девиц. Идея, вызывающая интерес, но и порождающая немало вопросов. Чему на самом деле учили в институте и соответствует ли замысел современных депутатов изначальной задаче?

Не является ли это попыткой создать элитное учебное заведение для избранных, в то время как необходимо заниматься воспитанием всего подрастающего поколения?

Чтобы разобраться в сути вопроса, портал «Городовой» обратился к эксперту по этикету и протоколу Альбине Холговой, которая рассказала, чему на самом деле учили в Институте благородных девиц — дочерей из дворянских семей.

Чему учили «благородных девиц»: иностранные языки, рукоделие и подготовка к браку

«Их обучали иностранным языкам — в основном французскому, русскому языку, географии, истории, физике. Их также учили шить, в том числе шить для себя наряды. Их также готовили к супружеской жизни», — пояснила Альбина Холгова.

Считается, что девочки поступали в Институт благородных девиц с шести лет и, выходя через 12 лет, сильно отличались от своих сверстниц, не проходивших подобную подготовку.

Институт для избранных или этикет для всех? Мнение эксперта

Однако, Альбина Холгова считает, что инициатива возродить в России Институт благородных девиц — излишняя.

«Почему? Потому что это будет доступно небольшому кругу лиц. И все же сейчас у нас девушки, женщины имеют доступ к образованию, поэтому они учатся и в российских вузах. Кто-то учится и в западных вузах. Они изучают самостоятельно с репетиторами на курсах иностранные языки и прочее. И шить уже самим платья совсем не надо», — отмечает эксперт.

По ее мнению, гораздо более эффективным решением было бы ввести уроки этикета в школах — и не только для девочек, но и для мальчиков.

Этикет в школе: инвестиции в будущее

«И наша ассоциация NADEP с этим предложением уже обращалась к министру просвещения и к президенту нашей страны. Вот это действительно, если представить, что уроки этикета в школах ведут, мы закроем вопрос с тем, как подрастающее поколение подготовить к взрослой светской жизни. Чтобы они умели коммуницировать красиво, чтобы они умели вести себя в обществе и прочее. И мне кажется, это самый простой путь», — уверена Альбина Холгова.

Она также отмечает, что непонятно, почему делается такой крен именно на воспитание девушек, ведь молодых людей тоже нужно воспитывать.

«Да, у нас есть кадетские корпуса, но у нас есть и кадетские корпуса, где девочки учатся. Поэтому мне кажется, что самое логичное и то, что охватит все население нашей страны — это первостепенно. Нужно просто ввести урок этикета в школах», — заключает эксперт.

Таким образом, вместо создания элитных учебных заведений для избранных — гораздо целесообразнее было бы заняться воспитанием всего подрастающего поколения, обучая их основам этикета, культуры общения и правилам поведения в обществе.

Это стало бы гораздо более эффективной инвестицией в будущее России, чем возрождение институтов, ушедших в прошлое.

Ведь настоящее благородство — это не принадлежность к определенному сословию, а умение вести себя достойно в любой ситуации и проявлять уважение к окружающим.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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