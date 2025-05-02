От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге?

Начало мая порадовало петербуржцев, несмотря на дождь, погода была вполне комфортной. Но скоро вновь станет холоднее, обещают синоптики. Лишь бы не снег, как в Москве, надеются жители Северной столицы и их действительно ждет нечто иное.

В начале мая в Санкт-Петербурге стоит быть готовыми ко всему, ведь несколько дней было солнце, а уже в ближайшее время предупреждают о нестабильной и даже опасной ситуации. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра, который может достигать порывов до 15–18 м/с, сообщает пресс-служба Смольного.

Последний теплый день перед похолоданием

Получается, что накануне был последний относительно теплый день. Синоптики обещают понижение температуры, столбик термометра покажет 0 — +3°C, а давление начнет падать.

Резкое похолодание и грозы 3 мая

Температура днем 3 мая опустится до +7 — +11°C, ожидаются грозы и сильный дождь, который будет идти с переменной интенсивностью почти весь день. Ветер останется сильным, но постепенно сменится западным направлением. К вечеру осадки ослабнут, но похолодание продолжится — температура будет колебаться около +6 — +8°C.

Почему погода такая переменчивая?

Такие резкие колебания температуры и погодные условия связаны с проходящими над Северо-Западом циклонами и перемещением атлантических воздушных масс. Это типично для начала мая в Петербурге — погода часто бывает капризной, с резкими перепадами тепла и холода, дождями и ветрами.

Прогноз синоптиков

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в этом году майские праздники будут довольно прохладными и дождливыми, особенно в первые дни. Однако, по статистике, вторая половина мая обычно компенсирует холодное начало теплой и более стабильной погодой, так что надежда на потепление есть.

Весенние капризы Петербурга

С марта весна в Петербурге удивляет и бьет температурные рекорды. Буквально недавно, в середине апреля держались июньские значения, но сменились снегопадами. Вскоре вновь потеплело, но май оказался непредсказуемым.