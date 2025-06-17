От Лысой Горы до семи озер: куда съездить на выходные из Петербурга

Недалеко от Северной столицы можно найти место, о котором знают не все.

Если вы ищете, куда отправиться на выходные недалеко от Петербурга, чтобы насладиться природой, прозрачными озерами и лесными тропами, то Семиозерье на Карельском перешейке — отличный вариант.

Это место уже давно полюбилось опытным туристам, но для многих жителей Ленобласти и Петербурга оно еще остается загадкой. Опытные путешественники советуют там побывать летом.

Как добраться и с чего начать

Семиозерье находится в Выборгском районе Ленинградской области, на Карельском перешейке — узкой полосе земли между Финским заливом и Ладожским озером.

Добраться сюда проще всего на электричке «Ласточка» от Финляндского вокзала до станции Каннельярви.

Далее нужно пересесть на автобус, который идет до поселка Поляны, но выйти нужно раньше — у Семиозерья, где и начинается маршрут автора отзыва.

История и атмосфера места

Интересно, что по пути можно зайти на Лысую Гору, откуда открываются потрясающие панорамные виды на окрестности, а в 1948 году тут отдыхал будущий поэт Иосиф Бродский.

Озера Семиозерья — главная причина приехать сюда

Название «Семиозерье» говорит само за себя — здесь находится семь главных озер, каждое со своей изюминкой.

Название Особенности Бычковское озеро Самое «городское», с пляжами, но купаться тут мало кто хочет из-за кварталов жилых массивов. Зеркальное (Харалужное) Чистое и красивое, оборудованной купальней и скамейками, сюда часто приезжают с палатками. Блюдце Прозрачное, но рядом проходит грунтовая дорога, поэтому отдыхающих мало. Вода настолько прозрачная, что видны затонувшие деревья. Длинное (Голубое) Одно из самых прозрачных и живописных озер, с крутыми берегами, защищающими его от наплыва автотуристов. Здесь можно отлично искупаться и насладиться уединением. Черешня Красивое озеро с островком посередине, напоминающим косточку ягод. Очень живописное место. Авроровское (Радужное) Популярное у отдыхающих, многолюдное озеро с хорошей инфраструктурой. Придорожное (Глазок) Чистое озеро рядом с шоссе, откуда и название. Вода прозрачная, но шум дороги мешает полной тишине.

Что еще посмотреть и чем заняться

Кроме купания и прогулок по лесу, в Семиозерье можно собирать грибы и ягоды. Леса здесь богаты на лисички.

Семиозерье подходит тем, кто хочет сбежать из городской суеты, искупаться в прозрачной воде, насладиться лесными тропами и немного прикоснуться к прошлому.