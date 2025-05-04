Пушкин был бы в ужасе: лингвист посоветовала принять изменения в русском языке

Русский язык постоянно развивается, и лингвисты фиксируют новые тенденции и изменения в его структуре. Неправильные ударения или произношения пора принять и простить.

На это есть причины. О них порталу «Городовой» рассказала к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

Дескриптивный подход: описание живого языка

Людям пора принять новые веяния. Дескриптивный подход к языку предполагает не диктат правил, а наблюдение за тем, как язык функционирует в реальной жизни. Это позволяет лингвистам фиксировать изменения и тенденции, которые формируются в процессе коммуникации.

«Дескриптивный подход к норме предполагает описание узуса (традиции; того, как все говорят); отслеживание и фиксирование тенденций; описание особенностей спонтанной речи; описание наиболее часто встречающихся ошибок; фиксирование широкого употребления новых слов, например, заимствований и т.д. Но здесь речь не о норме, а о жизни языка, процессах, которые мы можем в нем наблюдать», — объяснила лингвист.

Важно понимать, что языковые изменения — это процесс, а не мгновенное событие. Лингвисты отслеживают тенденции, но не могут предсказать, когда и как конкретное изменение станет новой нормой.

Не всегда все аналогичные языковые единицы подвергаются воздействию одних и тех же тенденций: определить день и час, когда норма изменится, нельзя.

Изменение нормы: примеры из истории

«Но изменения в норме — это нормально. Никого не смущает, что у Пушкина «музЫка», а у нас «мУзыка» (слово из французского языка)», — отмечает эксперт.

Вероятно, великий поэт был бы в ужасе, если бы услышал, как люди сейчас говорят.

Этапы эволюции языковой нормы: от «разговорного» до «нормы»

Норма меняется следующим образом:

Когда уже игнорировать какой-то факт нельзя, его помещают в словари и справочники с пометой, указывающей на его второстепенность или даже ошибочность, например: «разг» (разговорный) Затем такой вариант может стать допустимым с соответствующей пометкой. На следующем этапе этот вариант может стать конкурирующим, тогда он указывается через союз «и», например: творОг и твОрог. Затем изначально верный вариант может начать устаревать. Тогда второй вариант может занять место нормативного.

Этот процесс показывает, как новые языковые явления постепенно внедряются в норму, проходя через различные этапы признания.

ЖалюзИ: пример вероятной языковой трансформации

Все это происходит в русле тенденций. Например, можно предположить, что слово «жалюзИ» изменит ударение, так как ударение на последнем слоге не свойственно русскому языку.

«Но мы предполагаем, исходя из общей тенденции. Слово же проживет свою жизнь в языке», — подчеркнула Зорина.

Изменение ударения в слове «жалюзи» — пример того, как языковые тенденции могут влиять на конкретные слова. Но предсказать наверняка, когда и как это произойдет, невозможно.

Язык как живой организм: наблюдение и описание

Язык — это живой организм, который живет по своим законам. Лингвисты наблюдают и говорят о тенденциях и даже экспансиях. Например, предлог «по» сейчас активно распространяется: комиссия по вопросам; заседание по проблемам; решение по повестке и т.д.

«Бороться с родным языком не нужно. Интересно за ним наблюдать и его описывать», — заключила Зорина.

Современный русский язык находится в постоянном движении. Лингвисты отслеживают тенденции, фиксируют новые слова и выражения, описывают особенности спонтанной речи. Принимать изменения, наблюдать за языком и стремиться к грамотной речи — вот основные задачи тех, кто хочет быть в курсе языковых трендов.