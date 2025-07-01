От Петра I до лося: чем примечателен Смоляной мыс в Выборге

Смоляной мыс в Выборге — это настоящее сокровище, которое сочетает в себе историю, природу и современный комфорт.

Если вы когда-нибудь окажетесь в этом городе, обязательно загляните сюда — место точно останется в вашем сердце.

Немного истории и атмосферы

Название «Смоляной мыс» связано с тем, что здесь раньше располагались смолокурни. Смолу производили, заливали в бочки и грузили на корабли — это был важный товар для судоходства и рыболовства.

В XVII веке на мысе уже была хаотичная деревянная застройка, но после взятия Выборга Петром I здесь начали строить военные объекты — провиантские магазины, пороховые погреба, казармы.

Позже набережная получила имя Магазинной улицы, а с 1929 года стала называться набережной Смоляного мыса.

Современный облик и удобства

В последние годы Смоляной мыс заметно преобразился. В 2019 году завершился первый этап благоустройства набережной Адмирала Апраксина — она протянулась почти на километр вдоль берега Выборгского залива.

Здесь появились красивые пешеходные и велосипедные дорожки, тренажеры на свежем воздухе, площадки с видом на воду, скамейки и даже арт-объекты — деревянный лось и бетонная лодка, которые уже стали любимцами местных жителей и туристов.

Для любителей активного отдыха предусмотрены велодорожки и площадки с тренажерами, а также зоны для прогулок и отдыха.

В планах — дальнейшая реконструкция причалов для маломерных судов, чтобы сделать это место еще более удобным и привлекательным.

Исторические памятники и панорамы

На Смоляном мысу расположен Петровский парк с памятником Петру I — именно отсюда великий император наблюдал за осадой Выборга. Памятник выполнен в виде бронзовой фигуры Петра в мундире с планом осады в руке.

Рядом с парком находится здание Ленинградского областного архива, где хранятся уникальные документы по истории региона. Кроме того, в 2010 году на набережной установили памятник Адмиралу Апраксину.

Если хочется узнать Выборг с другой стороны — Смоляной мыс станет настоящим проводником. Атмосфера сочетает в себе дух истории и современный комфорт — памятники и старинные здания соседствуют с арт-объектами и спортивными зонами, передает газета Выборг.

Вид на Выборгский залив с мыса просто завораживает, особенно на закате, когда город окрашивается в теплые оттенки.