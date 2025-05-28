От телевизоров до калькуляторов: почему советская электроника была «золотой»

Советская техника славилась качеством, но в то же время нужно было еще умудриться, чтобы ее достать.

Техника, сделанная в СССР, была сделана на века, но, к примеру, телевизор стоил почти как космический корабль, а игровая приставка словно крыло от самолета. Советские люди придумывали различные способы, чтобы купить такую роскошь и не разориться.

Телевизоры — цветная мечта за золотой запас

Как сообщает Азия Плюс, в начале 80-х цветной телевизор в СССР стоил от 650 до 750 рублей. При средней зарплате в 190 рублей это означало, что на него нужно копить примерно столько же, сколько на отпуск на Марс. Неудивительно, что в каждой семье стоял черно-белый «ящик», а цветной был скорее для избранных — как золотой билет в шоколадной фабрике.

В США цветной телевизор стоил около 550 долларов, а средняя зарплата была в 1270 долларов. Американец мог позволить себе купить телевизор и пульт к нему, а советский человек — только мечтать о нем. Потому что пульт — это почти как волшебная палочка, а в СССР волшебство было в дефиците.

Игровые приставки — «Тетрис» в квадрате

Игровые приставки в СССР были простыми, как утюг без кнопок: несколько встроенных игр и все. Стоили они 90-120 рублей — не так уж и мало, если учесть, что за эти деньги можно было купить пару килограммов колбасы. Поэтому приставки покупали не все.

На Западе в 1977 году вышла Atari 2600 — настоящий космос для геймеров. Стоила она около 199 долларов, но продавалась миллионами. Американские дети уже тогда знали, что такое «залипать» на игры, а советские — что такое «залипать» в очереди за хлебом.

Персональные компьютеры — мечта айтишника на зарплату инженера

Первый советский компьютер «Агат» в 1984 году стоил 3900 рублей — почти как маленькая квартира. Позже появились более дешевые модели, но даже они были редкостью. В США же IBM PC стоил около 5000 долларов, он был мощнее и круче.

Можно сказать, что советский компьютер был как «Жигули» — простенький, надежный, а американский как раз тот самый «Мерседес», который мечтал увидеть каждый советский инженер.

Видеомагнитофоны — техника на вес золота и с очередью в пару лет

Первый советский видеомагнитофон стоил около 2000 рублей, а чтобы его купить, нужно было записаться в очередь, которая могла растянуться на пару лет. Представьте: вы покупаете «видик» и через два года уже почти забыли, зачем он вам был нужен. В США Sony выпустила видеомагнитофон за 1400 долларов, а к 80-м годам цена упала до 530 долларов.

Калькуляторы — считать деньги и цены

Первые советские калькуляторы стоили от 95 до 220 рублей — почти как поход в ресторан. К началу 80-х цены упали, и калькулятор можно было купить за 25 рублей. На Западе же простые калькуляторы продавались всего за 10 долларов — и это было настоящим подарком для школьника.

Почему так дорого? Потому что «все свое»

Главная причина — маленький рынок и попытка делать все самим. СССР пытался быть мастером на все руки. Из-за этого техника была дорогой, устаревшей и часто появлялась в дефиците. Чтобы купить что-то стоящее, нужно было иметь связи, ждать в очередях или просто надеяться на удачу. Иногда казалось, что бытовая техника в СССР — это испытание на терпение и стойкость.

Немного о холодильниках и другой технике

Холодильники в СССР стоили от 250 до 400 рублей, и были они не такими навороченными, как на Западе. Например, автоматического льдогенератора не было — чтобы получить лёд, приходилось ждать зимы и брать его прямо с улицы.

Стиральные машины чаще всего были полуавтоматами — чтобы постирать, нужно было полдня провести рядом, помогая машине. Микроволновок вообще почти не было — разогревали еду на плите, а потом говорили, что это «вкуснее и полезнее».

В общем, бытовая техника в СССР была как редкий зверь — дорогая, редкая и с длинной историей ожидания. Но при этом она была надежной и служила верой и правдой. Так что если вы когда-нибудь будете жаловаться на цены или качество техники, вспомните, что советские людт покупали телевизоры, на которые нужно было копить полгода, и стояли в очередях за видеомагнитофонами, как за билетами на концерт любимой группы. Вот это был настоящий квест!