Отложенный брак и ипотека с сюрпризом: как меняются предпочтения молодоженов

С каждым годом возраст, вступающих в брак, растет, а государство пытается стимулировать молодежь к рождению детей.

В последние годы в России заметно изменились привычки молодых людей в отношении создания семьи.

Если раньше молодые люди стремились скорее связать свои судьбы узами брака, то теперь они делают это гораздо позже — в среднем на три года позже, чем пять лет назад.

По данным портала «Реестр ЗАГС», в 2021 году возраст средней невесты был около 30,7 года, а жениха — 32,8 года. К 2025 году эти цифры выросли до 33,2 и 35,3 года соответственно, пишет РБК.

Позже, но осознаннее

Сегодня многие россияне смотрят на брак более осознанно и не спешат с принятием такого важного решения.

Раньше популярным возрастом для замужества у женщин был диапазон 18–24 лет, а сейчас большинство вступающих в брак — это люди в возрасте от 30 до 35 лет.

Подобная тенденция говорит о том, что молодежь уделяет больше времени образованию, карьере и личностному развитию, чем созданию семьи.

Рост чисел браков и рождений детей: так говорит статистика

Интересно, что вместе с ростом возраста молодежи увеличивается и количество заявленных браков.

Если в 2021 году их было около 1,1 миллиона, то к 2024 году этот показатель вырос почти вдвое — до 2,7 миллиона. В 2025 году уже подано свыше 1,4 заявленных миллионов.

Это говорит о том, что, несмотря на более поздний возраст, желание создавать семью не падает, а наоборот — сохраняется и даже растет.

Разводы и повторные браки: как меняется семейная жизнь

Что касается разводов, то в некоторых регионах, например в Санкт-Петербурге, их число даже сократилось — на 14% за первое полугодие 2025 года.

Это может говорить о том, что пара, вступающая в брак позже, более ответственно относится к семейным отношениям и лучше подготовлена к совместной жизни.

Ипотека и дети: новая инициатива для поддержки семей

Одной из главных проблем молодых семей остается доступное жилье. В связи с этим в Госдуме недавно предложили новую инициативу.

Лидер объединения «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с идеей списания ипотеки при рождении третьего ребенка.

Суть предложения такая: молодой семье выдают беспроцентный кредит на покупку жилья, а затем государство списывает часть долга при появлении каждого ребенка.

На первого ребенка — 25% кредита, на второго — 50%, а при появлении третьей ипотеки полностью аннулируется.

По мнению инициатора, это станет мощным стимулом для семей заводить детей, ведь одной из главных преград к рождению малышей часто является именно отсутствие собственного жилья.