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Отставить панику, не подплывать спереди: что делать, если человек тонет

Опубликовано: 21 июня 2025 09:31
спасательный пункт
Отставить панику, не подплывать спереди: что делать, если человек тонет
Фото: Городовой.ру

Эти советы спасут две жизни: чужую и вашу.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», как правильно действовать в экстренной ситуации на воде — когда на ваших глазах тонет человек.

1. Главное — не паниковать и действовать быстро

Если вы стали свидетелем происшествия, первым делом вызывайте спасателей. На общественных пляжах рядом могут находиться профессиональные службы — это лучший вариант.

Если их нет, и помощь оказывать приходится вам лично, будьте предельно осторожны: утопающий может утащить спасателя под воду, потому подплывать к нему нужно только сзади.

2. После спасения — сразу звонок в скорую

Если человека удалось вытащить из воды и вы начали оказывать первую помощь, обязательно вызывайте скорую помощь по номеру 112. Даже если пострадавший пришёл в себя и дышит, это не значит, что всё в порядке.

После утопления (даже кратковременного) может развиться отек лёгких или другие тяжёлые осложнения — особенно если вода попала в дыхательные пути.

3. Важно: солёная и пресная вода действуют по-разному

По словам Халилова, есть существенная разница между тем, что человек наглотался морской или речной воды. Солёная может вызывать химические изменения в организме, пресная — другие реакции.

В любом случае требуется наблюдение в стационаре, чтобы исключить скрытые последствия.

4. Что сообщать по телефону 112

Во время звонка укажите:

  • что произошло (тонул человек, вытащен, без сознания/пришёл в себя);
  • точное место происшествия (название пляжа, ориентиры);
  • возраст и пол пострадавшего;
  • его текущее состояние;
  • свои контактные данные.

5. После спасения — не расслабляться

Даже если всё выглядит нормально, человек может почувствовать себя хуже через час-два. Поэтому не отпускайте пострадавшего домой — дождитесь врачей.

Самое главное — не думать, что если человек кашлянул и сел, значит, он спасён. Иногда настоящие проблемы начинаются позже. И их нужно решать уже в больнице, подчёркивает Эдуард Халилов.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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