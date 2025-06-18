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Персонализированная терапия рака: как петербургские ученые меняют правила лечения

Опубликовано: 18 июня 2025 22:01
Врач, микроскоп
Персонализированная терапия рака: как петербургские ученые меняют правила лечения
globallookpress/ Ilya Moskovets/ URA.RU

На площадке ПМЭФ ученые представят новую разработку в области онкологии.

Рак — это не просто одна болезнь, а целый набор разных заболеваний, которые могут сильно отличаться друг от друга. И петербургские ученые встали на порог настоящего прорыва в лечении.

Санкт-Петербургский научный центр РАН предлагают подходить к каждому случаю персонализировано, то есть лечить каждого пациента так, словно опухоль у него действительно уникальна, сообщает Газета.ру.

Что такое персонализированная терапия рака?

В традиционной онкологии лечение часто строится по стандартным схемам — операция, химиотерапия, лучевая терапия. Но эти методы не всегда одинаково эффективны для всех.

Опухоли у разных людей могут иметь разные генетические особенности. Персонализированная терапия — это когда врачи изучают молекулярный «портрет» опухоли конкретного пациента.

Так медики смогут выявить уникальные мутации и особенности, а затем подобрать лекарства, которые максимально точно нацелены на эти изменения.

Как это работает?

Сначала берут образец опухоли и проводят глубокий молекулярный анализ. Это помогает понять, какие именно гены и белки «заведены» в опухолевых клетках, какие из них отвечают за рост.

Дальше — самое интересное. С помощью компьютерных технологий подбирают специальные препараты, которые блокируют ключевые белки опухоли.

Это как найти «слабое место» врага и ударить именно туда. В результате опухоль перестает расти или превращается в хроническое состояние, которое можно контролировать, как, например, диабет или гипертонию.

Почему это лучше?

Причина Пояснение
Индивидуальный подход Лечение подбирается именно под вашу опухоль, а не по общим стандартам. Это повышает шансы на успех и снижает риск побочных эффектов.
Меньше ненужных процедур Персонализированная терапия позволяет избежать «слепого» применения химиотерапии, которая часто бьет не только по опухоли, но и по здоровым тканям.
Контроль и прогнозирование Генетический анализ помогает не только выбрать лечение, но и понять, как опухоль будет вести себя дальше, и вовремя скорректировать терапию.

Какие есть сложности?

Персонализированная медицина — это не просто «волшебная таблетка». Она требует сложного и дорогого оборудования, высококвалифицированных специалистов и времени на анализы.

К тому же, не во всех регионах и клиниках доступны такие услуги. Но с развитием технологий и ростом интереса к этой теме ситуация постепенно меняется.

Что дальше?

Персонализированная терапия — это будущее онкологии. Она меняет представление о раке с приговора на хроническое, контролируемое заболевание.

Конечно, путь еще длинный, но уже сегодня этот подход дает надежду многим пациентам и открывает новые горизонты в лечении рака.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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