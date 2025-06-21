Петербург подземный: какие станции метро гид считает лучшими

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал «Городовому», какие станции петербургского метрополитена заслуживают не просто посещения, а внимательного осмотра.
Некоторые из них — это полноценные музеи под землёй, в которых легко можно пропустить пару поездов ради архитектурного удовольствия.
1. «Автово» — станция-памятник Победе
Одна из самых известных станций Петербурга, открытая в 1955 году на первой линии. Выполнена в память о победе в Великой Отечественной войне: колонны из стекла, мрамор, витражи.
Несмотря на свою парадность, станция мелкого заложения — здесь нет эскалаторов. Надземный павильон выполнен в форме ротонды и сам по себе достоин отдельного визита. Станция входит в топ самых красивых станций мира.
2. «Кировский завод» — монумент труду
Следующая после «Автово», эта станция посвящена индустриальному героизму. Она оформлена с использованием натуральных камней, цветовое решение лаконичное, но выразительное. Расположена у Путиловского (Кировского) завода — одного из символов промышленного Ленинграда.
3. «Нарвская» — станция символов
Находится на площади Стачек — одной из важнейших площадей советской архитектуры. Сама станция оформлена рельефами и аллегориями, посвящёнными труду, революции и советской эпохе.
Это настоящая энциклопедия символов сталинского ампира. Гид советует выйти здесь и прогуляться по округе — мимо Триумфальной арки и домов конструктивизма.
4. «Пушкинская» и «Площадь Восстания» — с поэтом и историей
«Пушкинская» — единственная станция метро в мире, где установлен памятник Пушкину. Атмосфера здесь лирическая и камерная. А «Площадь Восстания» — крупный пересадочный узел, оформленный с грандиозным сталинским размахом. Здесь, как отмечает Рыпин, можно увидеть профиль Сталина — редкий исторический реликт.
5. «Обводный канал» — современность и ностальгия
Станция новой волны: открыта в XXI веке, оформлена в стиле урбанистического минимализма. На стенах — черно-белые фотографии одноимённого района. Место, где можно неожиданно надолго задержаться и ощутить дыхание старого Петербурга.
6. «Адмиралтейская» — самая глубокая
Находится на глубине 86 метров. Это одна из самых современных и популярных станций, особенно у туристов — здесь ближайший выход к Эрмитажу. Гид напоминает: есть даже специальная схема петербургского метро с указанием глубин — и «Адмиралтейская» лидирует в этом списке.
7. Бонус: «Горьковская» — станция-летающая тарелка
Одна из самых необычных станций в архитектурном смысле. Оформлена в стиле хай-тек, напоминает фантастические фильмы 70-х — потолки округлые, свет мягкий, ощущение космической капсулы.
«На самом деле плохих станций в Петербурге нет. Просто новые не строятся. Поэтому каждая — это маленькое событие. Каждая по-своему прекрасна».