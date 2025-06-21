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Петербург подземный: какие станции метро гид считает лучшими

Опубликовано: 21 июня 2025 09:01
станция метро
Петербург подземный: какие станции метро гид считает лучшими
Фото: Городовой.ру

«Горьковскую» вынес за скобки.

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал «Городовому», какие станции петербургского метрополитена заслуживают не просто посещения, а внимательного осмотра.

Некоторые из них — это полноценные музеи под землёй, в которых легко можно пропустить пару поездов ради архитектурного удовольствия.

1. «Автово» — станция-памятник Победе

Одна из самых известных станций Петербурга, открытая в 1955 году на первой линии. Выполнена в память о победе в Великой Отечественной войне: колонны из стекла, мрамор, витражи.

Несмотря на свою парадность, станция мелкого заложения — здесь нет эскалаторов. Надземный павильон выполнен в форме ротонды и сам по себе достоин отдельного визита. Станция входит в топ самых красивых станций мира.

2. «Кировский завод» — монумент труду

Следующая после «Автово», эта станция посвящена индустриальному героизму. Она оформлена с использованием натуральных камней, цветовое решение лаконичное, но выразительное. Расположена у Путиловского (Кировского) завода — одного из символов промышленного Ленинграда.

3. «Нарвская» — станция символов

Находится на площади Стачек — одной из важнейших площадей советской архитектуры. Сама станция оформлена рельефами и аллегориями, посвящёнными труду, революции и советской эпохе.

Это настоящая энциклопедия символов сталинского ампира. Гид советует выйти здесь и прогуляться по округе — мимо Триумфальной арки и домов конструктивизма.

4. «Пушкинская» и «Площадь Восстания» — с поэтом и историей

«Пушкинская» — единственная станция метро в мире, где установлен памятник Пушкину. Атмосфера здесь лирическая и камерная. А «Площадь Восстания» — крупный пересадочный узел, оформленный с грандиозным сталинским размахом. Здесь, как отмечает Рыпин, можно увидеть профиль Сталина — редкий исторический реликт.

5. «Обводный канал» — современность и ностальгия

Станция новой волны: открыта в XXI веке, оформлена в стиле урбанистического минимализма. На стенах — черно-белые фотографии одноимённого района. Место, где можно неожиданно надолго задержаться и ощутить дыхание старого Петербурга.

6. «Адмиралтейская» — самая глубокая

Находится на глубине 86 метров. Это одна из самых современных и популярных станций, особенно у туристов — здесь ближайший выход к Эрмитажу. Гид напоминает: есть даже специальная схема петербургского метро с указанием глубин — и «Адмиралтейская» лидирует в этом списке.

7. Бонус: «Горьковская» — станция-летающая тарелка

Одна из самых необычных станций в архитектурном смысле. Оформлена в стиле хай-тек, напоминает фантастические фильмы 70-х — потолки округлые, свет мягкий, ощущение космической капсулы.

«На самом деле плохих станций в Петербурге нет. Просто новые не строятся. Поэтому каждая — это маленькое событие. Каждая по-своему прекрасна».

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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