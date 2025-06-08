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Петербургские самокатчики на грани антирекорда: количество нарушений уже пошло на тысячи

Опубликовано: 8 июня 2025 19:32
самокатчик
Петербургские самокатчики на грани антирекорда: количество нарушений уже пошло на тысячи
Фото: Городовой.ру

Каждый день кого-то сбивают и куда-то влетают.

Новый сезон — старые проблемы. В Петербурге пользователи электросамокатов вновь вышли на «лидерские» позиции по числу нарушений. Только с марта по май 2025 года в городе зафиксировано 9159 случаев неправильной эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если динамика сохранится, сезон может закончиться антирекордом.

Наибольшее число инцидентов связано с проездом через пешеходные переходы — 7765 случаев за три месяца. Несмотря на действующий запрет, водители СИМ продолжают игнорировать правила и пересекают «зебру» на скорости, не сходя с транспорта.

На втором месте — езда вдвоём или втроём (785 случаев), что категорически запрещено условиями аренды. Также инспекторы зафиксировали 324 случая нарушения ПДД на дороге и 9 случаев крайне неудачной парковки, мешающей пешеходам.

Особое внимание вызывают несовершеннолетние — 276 случаев, когда за рулём электросамоката оказывались подростки. При этом сервисы формально требуют подтверждения возраста через приложение.

Комитет по транспорту уже передал данные нарушений кикшеринговым компаниям, напомнив, что сообщения от горожан также активно принимаются.

Тем временем в городе обсуждается возможность ужесточения правил. В том числе — вплоть до полного запрета аренды СИМ. Новым шагом в регулировании стало тестирование системы личного рейтинга водителя: аккуратным — бонусы, нарушителям — ограничения.

Но пока система только тестируется, Петербург идёт к самокатному антирекорду — и, похоже, прибавляет скорость.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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