Петербургское лето и офисная жара: при какой температуре можно не работать

Лето в Санкт-Петербурге в 2025 году наступает с опозданием и после довольно прохладной погоды, что для северной столицы не редкость.

В июне температура воздуха держалась на уровне около +15–17 °C, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы, и многие жители жаловались на прохладу и дождливую погоду.

Но теперь, как сообщают синоптики, начинается самое приятное — ожидается потепление до комфортных +28 °C.

Это потепление — долгожданное событие для петербуржцев, которые привыкли к мягкому, но не слишком жаркому лету. Среднемесячная температура июля обычно составляет около +19 °C.

Максимально допустимая температура в офисе — 28 градусов

Однако с приходом жары Роспотребнадзор напоминают о правилах, связанных с температурой в офисе. Согласно нормам, максимальная допустимая температура в офисах — +28 °C.

Если в помещении становится жарче, сотрудники имеют право отказаться от работы, ведь это нарушение санитарных норм и может негативно сказаться на здоровье и продуктивности.

Почему важно соблюдать температурные нормы?

Температурные стандарты зависят от вида работы и энергозатрат организма. Для офисных работников с низкой физической активностью предел — +28 °C.

При превышении этой температуры снижается продуктивность, а риск для здоровья растет, напоминает Консультант Плюс.

Для жителей Петербурга, которые только что пережили прохладные дни, резкий переход к жаре может быть непростым. Поэтому работодателям стоит заранее позаботиться о создании комфортного микроклимата.

Что делать при жаре в офисе?

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при температуре выше +28,5 °C:

При +28,5 °C — сокращение на 1 час

При +29 °C — на 2 часа

При +30,5 °C — на 4 часа

Если температура поднимается выше +32,5 °C, работать становится опасно, особенно на улице.

Как защитить себя и добиться комфорта?

Если в офисе слишком жарко, а руководство не реагирует, вы вправе отказаться от работы. Можно обратиться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор для защиты своих прав.

Комфорт дома и на работе — залог здоровья

Оптимальная температура для работы и жизни летом — 22–24 °C. В Петербурге, где лето только начинается после прохлады, особенно важно поддерживать комфортный микроклимат, чтобы избежать перегрева и сохранить силы.