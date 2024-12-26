Эксперты назвали курорт «номер один» вместо испорченного Черного моря

Новости об экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море потрясли всю общественность. В России мгновенно принялись ликвидировать последствия столкновения двух судов. Однако как только стало ясно, что цель уже близка, вмешались непреодолимые обстоятельства — начался шторм.
Стихия свела на нет все усилия, предпринятые для сбора песка с мазутом и способствовала распространению ядовитой жижи по все акватории. Так что, если пару дней назад петербуржцы могли надеяться провести отпуск на любимых курортах хотя бы в 2027 году, то теперь и эта далекая дата под вопросом.
Однако это вовсе не значит, что туристам из Северной столицы придется тратиться на заокеанские курорты и получать визы. Рай, не хуже Краснодарского края, есть и в РФ, сообщил в интервью порталу «Городовой» президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев:
«Из Петербурга хорошей альтернативой может быть побережье Каспийского моря — это будет номер один. За минувшие полтора-два года существенно облагородилась и выросла база на побережье Дагестана, к которой еще несколько лет назад были большие вопросы. Сейчас там есть отели, в том числе категория и пять звезд. Это вполне устроит туристов. Есть и масса гостевых домов и отелей хорошего современного уровня».