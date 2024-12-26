Эксперты назвали курорт «номер один» вместо испорченного Черного моря

Новости об экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море потрясли всю общественность. В России мгновенно принялись ликвидировать последствия столкновения двух судов. Однако как только стало ясно, что цель уже близка, вмешались непреодолимые обстоятельства — начался шторм.

Стихия свела на нет все усилия, предпринятые для сбора песка с мазутом и способствовала распространению ядовитой жижи по все акватории. Так что, если пару дней назад петербуржцы могли надеяться провести отпуск на любимых курортах хотя бы в 2027 году, то теперь и эта далекая дата под вопросом.

Однако это вовсе не значит, что туристам из Северной столицы придется тратиться на заокеанские курорты и получать визы. Рай, не хуже Краснодарского края, есть и в РФ, сообщил в интервью порталу «Городовой» президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев: