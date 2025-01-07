Городовой / Общество / Петербуржцев ждет двухдневная рабочая неделя: кому и когда выходить на работу
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Петербуржцев ждет двухдневная рабочая неделя: кому и когда выходить на работу

7 января 2025 15:14
Счастливый мужчина
Петербуржцев ждет двухдневная рабочая неделя: кому и когда выходить на работу
Фото globallookpress/ автор - Andrey Arkusha; Maksim Konstantinov

Новогодний марафон закончился! Что нас ждет дальше?

Не все, но многие петербуржцы уже почувствовали, как подкрадываются первые рабочие дни после длинных новогодних каникул. Да-да, те самые, когда каждый день кажется праздником, а мысли о работе кажутся чем-то далеким и нереальным. Ну что ж, пора возвращаться в реальность!

Итак, согласно сообщению от Минтруда России, у нас впереди всего два рабочих дня – 9 и 10 января. Потом снова можно расслабиться и набраться сил перед следующим этапом трудовой эпопеи. Так что, коллеги, держитесь крепче, ведь эти два дня пролетят незаметно!

Но не стоит унывать! Впереди нас ждут новые праздничные приключения. Уже совсем скоро петербуржцы будут отмечать майские праздники. Представляете, 1 мая выпал на четверг, а значит, мы получим целых четыре дня отдыха – с 1 по 4 мая. А потом еще один мини-марафон – День Победы, который в 2025 году выпадает на пятницу. Благодаря переносу выходных, этот праздник тоже подарит нам четырехдневную паузу – с 8 по 11 мая, пишет источник.

Новости по теме
Нужны только семечки: как 9 января красавицам Петербурга узнать, когда позовут замуж Нужны только семечки: как 9 января красавицам Петербурга узнать, когда позовут замуж 8 января 2025 12:31
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства 24 января 2025 08:02
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга 24 января 2025 07:33
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные 23 января 2025 23:03
Рынок новостроек Петербурга: в каком районе города стоимость квадратного метра перевалила за полмиллиона Рынок новостроек Петербурга: в каком районе города стоимость квадратного метра перевалила за полмиллиона 23 января 2025 22:32
Автор:
Максакова Яна
Общество ПраздникиРабота
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще