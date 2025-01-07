Петербуржцев ждет двухдневная рабочая неделя: кому и когда выходить на работу

Не все, но многие петербуржцы уже почувствовали, как подкрадываются первые рабочие дни после длинных новогодних каникул. Да-да, те самые, когда каждый день кажется праздником, а мысли о работе кажутся чем-то далеким и нереальным. Ну что ж, пора возвращаться в реальность!

Итак, согласно сообщению от Минтруда России, у нас впереди всего два рабочих дня – 9 и 10 января. Потом снова можно расслабиться и набраться сил перед следующим этапом трудовой эпопеи. Так что, коллеги, держитесь крепче, ведь эти два дня пролетят незаметно!

Но не стоит унывать! Впереди нас ждут новые праздничные приключения. Уже совсем скоро петербуржцы будут отмечать майские праздники. Представляете, 1 мая выпал на четверг, а значит, мы получим целых четыре дня отдыха – с 1 по 4 мая. А потом еще один мини-марафон – День Победы, который в 2025 году выпадает на пятницу. Благодаря переносу выходных, этот праздник тоже подарит нам четырехдневную паузу – с 8 по 11 мая, пишет источник.