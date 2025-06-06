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Письмо Петра I с его автографом выставили за 10 миллионов: законна ли такая продажа

Опубликовано: 6 июня 2025 12:01
Петр I
Письмо Петра I с его автографом выставили за 10 миллионов: законна ли такая продажа
Городовой ру

В интернете появилось объявление, которое предлагает стать счастливым обладателем письма от руки самого Петра Великого.

На популярном сервисе объявлений в интернете появилось необычный лот на продажу: письмо Петра I с его собственноручной подписью.

Это не просто автограф, а настоящее историческое послание, адресованное королю Пруссии Фридриху Вильгельму I, датированное началом XVIII века. Цена вопроса — около 10 миллионов рублей.

Петр и Фридрих Вильгельм познакомились еще в 1697 году во время Великого посольства Петра в Европу, и их дружба продолжалась многие годы. Кстати, именно прусский король подарил Петру I знаменитую Янтарную комнату — один из самых загадочных и ценных артефактов российской истории.

Можно ли продавать письмо?

Кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила «Городовому», законна ли такая продажа и не является ли письма государственной ценностью.

Елена Сенина
Елена Сенина Адвокат

«Данный вопрос регламентируется законодательством, а именно законом о культуре в Российской Федерации. Говорится там следующее, что те объекты, которые официально признаны культурным и историческим наследием, да, их распространение частным лицам, оно не может быть допущено. Но вот этот конкретный объект подпись Петра I историческим культурным объектом не признавалась. В связи с этим она законом не охраняется и ее можно публично продавать, в том числе с торгов и аукционов», — рассказал эксперт.

Интересно, что недавно другой автограф основателя Петербурга был официально признан подлинным. Его нашли несколько лет назад.

Сотрудники архива заметили документ, написанный от руки Петра I от 14 сентября 1715 года, который хранится в коллекции высочайших указов.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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