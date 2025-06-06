Письмо Петра I с его автографом выставили за 10 миллионов: законна ли такая продажа

«Данный вопрос регламентируется законодательством, а именно законом о культуре в Российской Федерации. Говорится там следующее, что те объекты, которые официально признаны культурным и историческим наследием, да, их распространение частным лицам, оно не может быть допущено. Но вот этот конкретный объект подпись Петра I историческим культурным объектом не признавалась. В связи с этим она законом не охраняется и ее можно публично продавать, в том числе с торгов и аукционов», — рассказал эксперт.