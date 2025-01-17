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Питается корюшкой, прячется от людей: а вы знали, почему ладожскую нерпу хотят истребить отдельные рыбаки

17 января 2025 12:32
Ладожская нерпа
Питается корюшкой, прячется от людей: а вы знали, почему ладожскую нерпу хотят истребить отдельные рыбаки
Фото Городовой.ру

Не только из-за внешнего вида, но и повадок.

Ладожская нерпа — уникальный подвид кольчатой нерпы, обитающий в пресноводном Ладожском озере. Ее удивительная история началась около 10 000 лет назад, когда кольчатая нерпа, некогда жившая в Балтийском море, оказалась изолирована в озере из-за пересыхания Хейниокского пролива. Так возник один из трёх подвидов ластоногих, полностью адаптированных к пресноводной среде.

Как живёт ладожская нерпа?

  • Внешний вид. Нерпы Ладоги меньше своих морских родственников. Их вес варьируется от 35 до 70 кг, а шерсть светлее, чем у балтийской нерпы.
  • Рацион. Основу питания составляют непромысловые рыбы, такие как ряпушка, корюшка и плотва. Однако нерпы не отказываются и от рыбы из рыболовных сетей, что приводит к конфликтам с местными рыбаками.
  • Место обитания. Нерпы предпочитают укромные ледяные укрытия и каменистые участки Ладоги, где они могут спокойно размножаться.

Тревожное прошлое и стабилизация популяции

В XX веке на нерпу активно охотились, что к 1980-м годам привело к катастрофическому сокращению популяции до 2 000 особей. С включением животного в Красную книгу и запретом на охоту численность начала восстанавливаться. Сегодня популяция ладожской нерпы стабилизирована.

Проблемы и перспективы

Несмотря на стабилизацию численности, нерпы продолжают сталкиваться с трудностями. Основная проблема — конфликты с рыбаками, которые жалуются на то, что нерпы портят сети и поедают рыбу. Некоторые даже требуют разрешить отстрел животных. Однако нерпа играет важную роль в экосистеме Ладоги, сохраняя баланс в её водах.

Почему стоит сохранить нерпу?

Ладожская нерпа — это не просто одно из самых милых млекопитающих планеты, но и символ экологической устойчивости региона и объект гордости для Ленинградской области. Её история — напоминание о том, как человеческая деятельность может угрожать уникальной природе и как важно вовремя остановиться, чтобы спасти тех, кто разделяет с нами эту планету.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургЖивотные
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