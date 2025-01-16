Планируйте отдых в Петербурге заранее: показываем график всех длинных выходных в 2025 году

Жителей Санкт-Петербурга в 2025 году ждет 118 официальных выходных дней. Распределение выходных в течение года позволит петербуржцам планировать свой отдых и досуг. Расскажем как горожане будут отдыхать, согласно производственному календарю.

Майские праздники

Первые длинные выходные в 2025 году придутся на майские праздники. Так, последний день апреля будет сокращенным рабочим днем, после чего петербуржцы смогут отдохнуть четыре дня подряд — с 1 по 4 мая — в честь Дня Весны и Труда. Сразу за этими выходными последуют еще одни, не менее значимые, — в честь Дня Победы. Выходные дни продлятся с 8 по 11 мая.

День России

Следующие большие каникулы пройдут в июне. С 12 по 15 июня жители Петербурга смогут отдохнуть в связи с празднованием Дня России. Эти четыре выходных дня дадут возможность насладиться летней погодой и отдохнуть от рабочих будней.

Ноябрьские выходные

В осенний период длинные выходные придется подождать до ноября. Перед этим петербуржцев ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября.

Новогодние каникулы

Последним рабочим днем 2025 года станет вторник, 30 декабря. После этого начнутся долгожданные новогодние каникулы с 31 декабря. Это время жители Санкт-Петербурга смогут провести с семьей и друзьями, наслаждаясь праздничной атмосферой.

Отдельно стоит отметить, что День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году приходятся на стандартные выходные дни. Хотя в эти дни не будет дополнительных выходных, они позволят петербуржцам отдохнуть от рабочей недели и набраться сил для будущих свершений.