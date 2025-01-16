Городовой / Общество / Планируйте отдых в Петербурге заранее: показываем график всех длинных выходных в 2025 году
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Планируйте отдых в Петербурге заранее: показываем график всех длинных выходных в 2025 году

16 января 2025 18:32
Человек отдыхает
Планируйте отдых в Петербурге заранее: показываем график всех длинных выходных в 2025 году
Кадр из фильма "Приключения Шурика"

Отдыхать жители города будут всего 118 дней!

Жителей Санкт-Петербурга в 2025 году ждет 118 официальных выходных дней. Распределение выходных в течение года позволит петербуржцам планировать свой отдых и досуг. Расскажем как горожане будут отдыхать, согласно производственному календарю.

Майские праздники

Первые длинные выходные в 2025 году придутся на майские праздники. Так, последний день апреля будет сокращенным рабочим днем, после чего петербуржцы смогут отдохнуть четыре дня подряд — с 1 по 4 мая — в честь Дня Весны и Труда. Сразу за этими выходными последуют еще одни, не менее значимые, — в честь Дня Победы. Выходные дни продлятся с 8 по 11 мая.

День России

Следующие большие каникулы пройдут в июне. С 12 по 15 июня жители Петербурга смогут отдохнуть в связи с празднованием Дня России. Эти четыре выходных дня дадут возможность насладиться летней погодой и отдохнуть от рабочих будней.

Ноябрьские выходные

В осенний период длинные выходные придется подождать до ноября. Перед этим петербуржцев ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября.

Новогодние каникулы

Последним рабочим днем 2025 года станет вторник, 30 декабря. После этого начнутся долгожданные новогодние каникулы с 31 декабря. Это время жители Санкт-Петербурга смогут провести с семьей и друзьями, наслаждаясь праздничной атмосферой.

Отдельно стоит отметить, что День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году приходятся на стандартные выходные дни. Хотя в эти дни не будет дополнительных выходных, они позволят петербуржцам отдохнуть от рабочей недели и набраться сил для будущих свершений.

Новости по теме
Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году Лечение «карандашным пучком» и не только: топ-10 лучших онкологических центров Санкт-Петербурга в 2025 году 12 января 2025 17:33
Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году 2 января 2025 09:02
Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга Минпросвет утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год: даты для Санкт-Петербурга 12 декабря 2024 17:45
Производственный календарь на 2025 год: вот какие из 118 выходных дней отдыха будут праздничными Производственный календарь на 2025 год: вот какие из 118 выходных дней отдыха будут праздничными 10 ноября 2024 15:00
Эти 5 блюд всегда всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их стоит попробовать и в 2025 году Эти 5 блюд всегда всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их стоит попробовать и в 2025 году 22 декабря 2024 08:01
Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще