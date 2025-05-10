«Пока будет распространяться на Санкт-Петербург»: семьи смогут тратить деньги маткапитала на коммуникации

Возможности регионального материнского капитала в Петербурге расширяются. Теперь семьи в Северной столице и Ленинградской области имеют возможность тратить его не только на покупку или ремонт жилья, но и на подключение дома к электричеству, воде и канализации.

Ранее было разрешено газифицировать дома за счет выплаты. Для многих это серьезная поддержка, так как подвести коммуникации к дому — это дорогое удовольствие.

Инициатива для петербуржцев

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала порталу «Городовой», на что еще можно потратить деньги, которые выделяет семьям регион.

«В настоящее время материнский капитал можно потратить на следующие аспекты: улучшение жилищных условий (но не проведение ремонта), образование детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату, товары и услуги для детей-инвалидов. Нововведением становится включение в список подведения воды и света к домам в Санкт-Петербурге. Данная инициатива пока будет распространяться именно на Санкт-Петербург и Ленинградскую область», — отметил эксперт.

Важно помнить, что региональный маткапитал — это часть общей поддержки, которую выплачивает государство. Сегодня федеральная выплата на первого ребенка составляет около 690 тысяч рублей, а региональная — около 213 тысяч за третьего и последующих детей.

Нововведение касается именно второй, региональной части. Юлия Коваленко дала совет, на что же лучше потратить деньги от государства.

«Если семья имеет достаточно средств для жизни, то конечно логично средства направить на будущую учебу ребенку. Если же необходимо улучшать жилищные условия, то, конечно же, стоит вложить сертификат в первоначальный взнос по ипотечному кредиту», — считает эксперт.

Также семьи могут использовать средства капитала на ежемесячную выплату, но тогда требуется контроль за использованием данных средств, чтобы они действительно шли на детей, а не на другие цели.