Теперь в «Магните» цена не за упаковку: как нововведение вводит россиян в заблуждение

Покупатели отмечают неразбериху, когда магазины указывают цену за 100 граммов продукта, а не за пачку на витрине.

В последние дни крупная российская торговая сеть «Магнит» удивила покупателей новым подходом к маркировке цен.

Теперь на некоторых продуктах цена указывается не за всю упаковку, как было раньше, а за 100 граммов. Это нововведение вызвало оживленное обсуждение в соцсетях, ведь оно явно вводит в заблуждение.

Что конкретно изменилось?



Раньше на ценнике указывали стоимость всей упаковки: например, пачки печенья. Теперь же покупателям показывают цену за 100 граммов продукта, пишет Газета.ру.

Казалось бы, удобно — ведь можно проще сравнивать цены разных товаров на одинаковый вес. Но на практике это вызывает сложности, так как упаковку нельзя открыть и купить ровно 100 граммов.

В итоге приходится самостоятельно пересчитывать цену за всю упаковку, и не всем это нравится. Многие ощущают, что таким образом магазины пытаются сделать цену более привлекательной.

Почему «Магнит» решил так сделать?



Официальных комментариев на эту тему немного. Однако эксперты связывают этот шаг с обсуждениями в Госдуме, где предлагали обязать продавцов указывать цены продуктов за килограмм или литр.

Это было сделано с целью повысить прозрачность ценообразования, особенно в условиях, когда производители и ритейлеры уменьшают вес или объем упаковок для сохранения прежних цен.

Например, в упаковке может быть девять яиц вместо десяти или бутылка объемом 800-900 мл вместо литра. Эта практика вызывает раздражение у покупателей и снижает доверие к магазинам.

Что думают покупатели?



По опросам исследовательского холдинга «Ромир», 85% россиян обращают внимание на ценники при выборе товара, причем 44% делают это очень внимательно.

Поэтому любые изменения в системе маркировки цен реально влияют на восприятие покупателями стоимости товаров.

Многие покупатели жалуются, что теперь нужно тратить время на пересчеты и зачастую чувствуют себя обманутыми.

«У нас в Пятерочке давно так делают. Попалась однажды»;

«Ну тогда лучше не за 100 грамм, а например за 75 или 130, цель будет достигнута быстрее»;

«Не могут они жить, не создавая гражданам проблем. Скоро и упаковку будут включать в весовую стоимость продукта» — пишут пользователи Сети.

Однако некоторым все же удобнее сравнивать цены именно на 100 граммов, особенно если они покупают продукты небольшими порциями.

Что происходит в других магазинах на фоне этого?



Параллельно с изменениями в «Магните» появились новости, что крупнейший российский ретейлер X5, владеющий сетями «Пятерочка» и «Перекресток» принял решение прекратить торговать батончиками Snickers и Twix.

Это связано с несогласием ритейлера с условиями поставок от американской компании Mars, производящей эти сладости.

Сейчас отгрузки продукции остановлены, а имеющихся запасов хватит примерно на два месяца. После этого шоколадные батончики и другие сладости Mars будут заменены аналогами отечественных производителей.