Почему в Петербурге не стоит убираться дома с 1 по 3 января

Если вы решили начать 2025 год с генеральной уборки, народные приметы уверяют, что отложить эту идею стоит хотя бы до 4 января. Согласно старым поверьям, уборка в первые дни нового года может повлиять на ваше финансовое благополучие и общее везение.

Чего лучше избегать

Мыть посуду. Считается, что вы буквально смываете свою удачу и возможности, которые принес новый год.

Считается, что вы буквально смываете свою удачу и возможности, которые принес новый год. Подметать полы. По поверью, это действие «выметает» деньги и благополучие из дома.

Как провести эти дни с пользой

Лучше посвятить начало года отдыху, приятным прогулкам по зимнему Петербургу или теплым встречам с близкими. Если уборка кажется неизбежной, эксперты советуют ограничиться небольшими действиями до начала праздников, чтобы в новогодние дни ваш дом уже сиял чистотой.

Пусть ваш новый год начнется с удачи, а заботы о порядке подождут!