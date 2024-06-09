Халва, нуга, пишмание: какие бывают турецкие сладости, и что привезти домой друзьям

Турция славится своими десертами, которые на рынках туристы скупают килограммами. Сами местные жители тоже души не чают в сладостях. Ни одно чаепитие не обходится без кусочка пахлавы или нуги с орехами. Собрали самые вкусные яства, которые обязательно нужно купить домой. Они долго хранятся и остаются свежими неделями.

Халва

Халва готовится из измельченных семечек подсолнуха, орехов, меда и сахара. Местные повара могут добавить немного ванили или даже пикантных специй типа острого или розового перца. Также всыпают немного муки для вязкости массы и чтобы она приняла нужную консистенцию. Не удивляйтесь, если на рынке увидите не плотный десерт (как в России), а воздушный и легкий. В Турции много видов халвы, поэтому точно есть из чего выбрать.

Источник фото: legion-media

Нуга

Такой десерт часто называют турецким медом. Состоит он из сахара, меда, измельченных или цельных орехов, например, фисташек или миндаля. Имеет достаточно плотную консистенцию и разные цвета. Например, кондитеры могут добавить туда лимонную цедры, ваниль, куркуму, шоколад. Масса немного тянется и иногда липнет к зубам. Имейте это ввиду.

Пахлава

Эту сладость называют «любимицей султанов». Готовится она не так уж и просто. Опытные кондитеры очень тонко раскатывают тесто. Оно должно быть практически прозрачным. Застилают им форму, сверху посыпают измельченными фисташковыми орехами, затем снова тесто и снова начинка. Делают так несколько раз. Затем все поливают медово-сахарным сиропом и запекают в печи.

Источник фото: legion-media

Пишмание

Эту сладость часто сравнивают с волосами, так как она состоит из тонких съедобных нитей, образующих клубок. Они тают во рту мгновенно. Готовится десерт из муки и сахара. Удивительно, как турки практически из ничего могут сделать невероятное блюдо. Вкус выбирайте сами. Бывают шоколадные, гранатовые, миндальные десерты. Лучше попробовать на рынке небольшой кусочек, чтобы определиться.

Источник фото: legion-media

Кадаиф

Это очень сытная турецкая сладость, которая полностью состоит из обычной тонкой лапши, залитой сахарным сиропом. Иногда туда доставляют измельченные орехи для яркости вкуса.

Помните, что увлекаться сладостями не стоит. Это может привести к набору веса. Особенно нужно быть осторожными людям с сахарным диабетом.

Читать также:

В Турции изменили условия отдыха для россиян: что я узнала о ценах, валюте и бронировании жилья — личный опыт

Семь причин не ехать в Стамбул: рассказывают опытные туристы

Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными

Источник фото: legion-media