Правда из глубины веков: почему северяне не едят грибы

Наверняка вы замечали, что в северных регионах грибы едят меньше. И дело тут не только в традициях, но и в образе жизни.

Коренные народы Севера и Сибири — это люди, которые веками жили в суровых условиях, где выживание зависело от умения использовать то, что дает природа. Но есть одна удивительная особенность: почти все эти народы категорически не едят грибы. Почему так происходит? Давайте разберемся.

Почему северяне не едят грибы

Когда мы думаем о грибах, то вспоминаем вкусные блюда, а для народов Севера это не деликатес — это что-то совсем иное. Многие из них считают грибы «оленьей едой» — то есть пищей для животных, а не для человека. Например, саамы и ненцы придерживаются мнения, что человеку не стоит есть то, что едят олени.

Эскимосы же называют грибы «чертовыми ушами» и считают их гнилой пищей, словно они растут из экскрементов. У ханты и манси есть легенда, что грибы — это и вовсе бывшие мужские половые органы, которые выросли в лесу и теперь считаются «чертовым порождением».

Чукчи относятся к грибам особенно интересно: они считают, что у грибов есть душа, и мухомор — это отдельный «народ» грибов, обладающий магической силой. Мухомор для них — не еда, а средство для духовных путешествий и ритуалов. Есть даже наскальные рисунки, где изображены люди-мухоморы.

Физиология и диета: почему организм не принимает грибы

Но дело не только в мифах и традициях. У северных народов есть физиологические особенности, которые делают употребление грибов проблематичным. В их организме практически отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания особого углевода — трегалозы, который содержится в грибах. Это связано с тем, что традиционный рацион этих народов — это в основном мясо и жиры, а углеводы они получают не из пищи, сообщает сайт Якутия dayli.

Взрослый эскимос, например, может съедать в день около 1,5 кг мяса и 150 г жира, почти не употребляя углеводов. Из-за этого ферменты, расщепляющие углеводы из грибов, у них просто не вырабатываются. Если северянин попробует съесть грибы, это может вызвать расстройство желудка, а иногда даже серьезное отравление. Кстати, почти все северяне не усваивают и лактозу — молочный сахар, что тоже связано с их диетой.

Современные изменения и употребление грибов

Сейчас ситуация немного меняется. Под влиянием русской и европейской кухни в рацион северных народов постепенно входят новые продукты, в том числе и грибы. В начале XX века грибы собирали в основном на продажу, но уже в XXI веке некоторые северные народы начали употреблять их в пищу. Это связано с изменением образа жизни и расширением продуктовой корзины.

Так что отказ северных народов от грибов — это результат сложного переплетения культуры, мифологии и физиологии.