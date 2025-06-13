«Приготовьтесь к неожиданностям»: возможно ли заразиться вирусом Коксаки от завезенных в Россию фруктов

Вирус Коксаки продолжает оставаться темой номер один в инфополе. В соцсетях активно обсуждали, что он якобы распространился среди туристов в Турции, особенно в Анталье. Многие россияне обеспокоены, стоит ли отменять поездки и как защитить себя и детей.

Что такое вирус Коксаки?

это давно известные представители энтеровирусов, которые поражают кишечник и другие органы и могут вызывать разные заболевания.

Они относятся,к трем видам энтеровирусов: А, В и С. Вирусы группы А чаще поражают кожу и слизистые оболочки, вызывая сыпь и легкие симптомы, а вирусы группы В могут вызвать более серьезные осложнения.

Кто болеет и как проявляется болезнь?

Чаще всего вирус Коксаки поражает детей до 10 лет, но взрослые тоже могут заразиться. Болезнь обычно начинается с повышения температуры, боли в горле, слабости.

На коже и слизистых появляется сыпь — маленькие пузырьки на ладонях, стопах и вокруг рта. Иногда бывают расстройства желудка, тошнота, рвота.

Почему заговорили о вирусе в Турции?

В начале июня в телеграм-каналах появилась информация, что около 15 россиян, включая детей, заболели, и у них был выявлены вирусы Коксаки, в одном из отелей Антальи.

Однако турецкий Минздрав официально опроверг массовую вспышку и заявил, что не получал жалоб от российских ведомств и не выявил очагов заболевания среди туристов.

Тем не менее, российский эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, предупредил, что вирус активно циркулирует в Турции в летний период и рекомендовал россиянам воздержаться от поездок туда.

Как вирус Коксаки может попасть в Россию?

Оказалось, что вирусы могут попасть в Россию вместе с импортируемыми фруктами и овощами, поэтому важно тщательно мыть эти продукты перед употреблением.

Доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов рассказал «Городовому», какими способами болезнь передается человеку.

«Приготовьтесь к неожиданностям. Первое — это фекально-оральный путь передачи. То есть это болезнь грязных рук. Соответственно, овощи могут быть заражены, фрукты могут быть заражены. Их надо хорошо мыть и лучше ополоснуть дополнительно после этого горячей водой. Поэтому важно мыть почаще руки, особенно в южных странах, потому что этот вирус продолжительное время живет на поверхностях», — объясняет эксперт.

Поэтому особенно важно хорошо мыть руки с мылом и в том числе и импортные овощи и фрукты.

Массовой вспышки нет

Ассоциация туроператоров России отмечает, что страховые компании фиксируют лишь единичные обращения туристов с симптомами вируса Коксаки в Турции — количество случаев не превышает прошлогодний уровень, массовой вспышки нет.

Как отмечает Сергей Нетесов, вирус Коксаки известен давно, у него много разновидностей и встречаться он может во всех странах. Получается, что заразиться им можно не только в Турции, но в и Египте, и России.