Пророчества Менделеева: что предсказал великий ученый России XXI века

Дмитрий Менделеев был не только великим химиком, но и человеком с даром предвидения. Возможно, это были четкие расчеты ученого, но в начале XX века он сделал прогноз, который удивляет. Что

Дмитрий Менделеев был не только великим химиком, но и человеком с даром предвидения. Возможно, это были четкие расчеты ученого, но в начале XX века он сделал прогноз, который удивляет. Что предсказывал химик и какой видел Россию через 100 лет?

Менделеев и его прогнозы — мечты и расчеты

Менделеев внимательно изучал статистику и демографию. В своих трудах, особенно в книге «К познанию России», он анализировал переписи населения и делал прогнозы на их основе и развитии экономики.

Исходя из данных конца XIX века, Менделеев предполагал, что к 2000 году население Российской империи достигнет около 594 миллионов человек, а к 2050 году — 800 миллионов, передает Рамблер.

Почему сбылось не все?

Однако история внесла свои коррективы. Менделеев не мог знать, что в XX веке Россию ждут страшные потрясения: Первая мировая война, революция 1917 года, Гражданская война, Великая Отечественная война. Все эти трагедии сильно повлияли на численность населения и развитие страны, и к 2000 году в России проживало около 146 миллионов человек — это в четыре раза меньше, чем предсказывал ученый.

Его демографические расчеты основывались на приросте населения в 1,5% в год, что оказалось слишком оптимистичным. Развитие городов ученый считал ключом к росту численности населения, но привело к обратному эффекту.

Менделеев о развитии экономики и науки

Менделеев не ограничивался только цифрами населения. Он предсказывал, что Россия станет мировой промышленной державой, особенно благодаря развитию химической промышленности, металлургии, добыче нефти и угля.

Он подчеркивал, что страна пока использует свои ресурсы очень малоэффективно, а потенциал огромен: например, Урал мог бы снабжать весь мир дешевым железом и сталью.

Он понимал, что Россия обладает огромным потенциалом в виде богатейших природных ресурсов, плодородной земли, мощной промышленности и научного потенциала. Поэтому Менделеев считал, что Россия может стать страной, которая обгонит ведущие державы мира.

Ученый выступал за форсированное развитие инфраструктуры: строительство железных дорог, улучшение судоходства, электрификацию, освоение новых земель, развитие образования и здравоохранения.

Пророчества и ошибки

Ученый был чрезмерно оптимистичен в своих прогнозах: в демографии и экономическом росте и не мог предвидеть масштаб разрушений, которые принесет XX век.

История показала, что путь развития страны сложнее и непредсказуемее, чем казалось сто лет назад. Но вера Менделеева в силу науки и прогресса остается актуальной и сегодня, как напоминание о том, что будущее создается усилиями каждого из нас.